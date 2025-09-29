България сред държавите с най-висока смъртност от сърдечни заболявания в ЕС (видео)

Държавите в ЕС, в които смъртността от сърдечносъдови заболявания е най-висока, са България, Румъния и Унгария. По последни данни у нас 65% от смъртните случаи при жените и 55% при мъжете са в резултат на проблеми със сърдечносъдовата система, като инфарктът и инсултът са основна причина за това.

Всяка година близо 20.5 млн. души по света губят живота си в резултат на сърдечносъдови заболявания¹, като приблизително 4600 умират всеки ден само в Европейския съюз (ЕС). Данните са категорични, че заболяванията на сърцето са „убиец №1“ на стария континент, като починалите в резултат на сърдечносъдови проблеми са повече от тези, загубили живота си от рак и респираторните болести взети заедно. Това припомнят от Амджен България по повод Световния ден на сърцето – 29 септември.

Регистърът на Националния център по обществено здраве и анализи сочи, че само през първите шест месеца на 2025 г. има 6115 случая (хоспитализирани и нехоспитализирани) на инфаркт на миокарда и 24 893 случая (хоспитализирани и нехоспитализирани) на остра мозъчносъдова болест (инсулт) .³

Високият LDL („лош“) холестерол е един от рисковите фактори за възникване на инфаркт или инсулт, а хората, преживели веднъж такъв инцидент, са особено уязвими. Нивата на холестерол в кръвта се изследват чрез кръвен тест в лаборатория, като специалистите препоръчват това да стане на гладно.

Добре е първото изследване на холестерола да се направи между 9 и 11-годишна възраст и след това да се повтаря през пет години. Мъжете между 45 и 65-годишна възраст и жените между 55 и 65-годишна възраст трябва да правят този тест веднъж на една или две години в зависимост от препоръките на лекуващия лекар, а тези над 65 – всяка година. ⁵

Хората с преживян сърдечносъдов инцидент са изложени на огромна опасност от втори. Лекарите са категорични, че те трябва да се изследват по-често и да поддържат нивата на холестерол по-ниски от тези на хората, които не попадат в рисковата група. Всеки инфаркт уврежда силно сърцето, защото запушването на съдовете прекъсва кръвотока и така загиват миокардни клетки. По този начин оптималната функция на сърцето вече е нарушена и то не работи с пълния си капацитет.

При следващо запушване, причинено от атеросклеротични плаки, рискът сърцето да спре да работи правилно още повече се увеличава. ⁶ Пациентите, преживели инфаркт или инсулт, трябва да се стремят към нива на LDL-С холестерол под 1,4 mmol/l при много висок риск.⁷ Повечето хора, страдащи от диабет и/или бъбречно заболяване, са предразположени към сърдечносъдови инциденти и също попадат в рисковата група. Специалистите съветват да изследват нивата на холестерол веднъж годишно или по-често по препоръка на лекар, като трябва да се стремят към нива на LDL-С холестерола под 1,8 mmol/l при висок риск.⁸

Намаляването на нивата на LDL холестерола може да се постигне чрез промяна в начина на живот, комбинирана с прием на медикаменти. Здравословното хранене е от изключително значение за намалението на нивата на „лошия“ холестерол. Специалистите съветват да се ограничат наситените и трансмазнините и да се включат повече пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци. Поддържането на здравословно тегло, редовната физическа активност, пълноценният сън между 7 и 9 часа през нощта също намаляват риска от повишаване на LDL холестерола. При някои пациенти промяната в начина на живот не е достатъчна за постигане на желаните стойности и трябва да се приемат подходящи медикаменти.⁹



Всяка година на 29 септември светът отбелязва Световния ден на сърцето. На този ден обществото се обединява чрез различни инициативи в битката със сърдечносъдовите заболявания. Тази година той ще премине под надслов „Не пропускай нито един удар“.