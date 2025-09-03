Арсен, манган и бактерии откри РЗИ в Пернишко

Арсен, манган и бактерии - това откри РЗИ във водата на Брезник, Пернишко. Втори месец градът е на режим, а водата е забранена за пиене, готвене, къпане и поливане.
„Предстои ни да унищожим града. От юли започнахме да сезираме най-различни институции – от никъде никакво внимание. Градът се изселва. Това е вид геноцид“, каза д-р Валери Величков по bTV.
По думите му възрастните хора не могат да стигнат до цистерната за вода и не разбират какво има в питейната вода. Това са самотни хора, хора с деменция и те влизат в токсичната зона.
“Трудно е, особено с малки деца. В безизходица сме. Водата от цистерните не стига, пълни се в понеделник, сряда и петък”, коментират местни жители.
Общината, която има около 7000 жители е в частично бедствено положение от ноември миналата година. Заради "отровната вода", както я наричат местните, от 2 септември Общината раздава бутилирана вода за пиене всеки ден от 10 до 12 часа.
Проблеми с безводието има и в село Видрица, което се намира на 3 км от Брезник.
