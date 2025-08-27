Адв. Шаркова: Медицинските проверки често се използват за ''смокинов лист'' или ''бухалка''

Проверките за медицински пропуски невинаги са задълбочени, в някои случаи играят ролята на смокинов лист, друг път на бухалка - не може изцяло да се разчита на тях, има недоволство сред пациентите относно резултатите от тези проверки.

Това каза по БНР специалистът по медицинско право адв. Мария Шаркова за случаите на лекарски грешки. Днес от печат излезе книгата ѝ "Гражданска отговорност на медицинските специалисти и на лечебните заведения за вреди, причинени при оказване на медицинска помощ".

По думите ѝ най-честият инструмент, чрез който пациентите защитават своите права, когато смятат, че са нарушени, е търсенето на гражданска отговорност, т.е. завеждане на дела в съда за заплащане на обезщетения за претърпените от пациентите вреди, настъпили в резултат на неправилна диагностика или лечение".

Адв. Шаркова изтъкна, че пациентите все повече научават за своите права, но в такава ситуация са изключително объркани:

Една от основните грешки, които се допускат от близките на починал пациент, които имат съмнение, че смъртта се дължи на неправилна диагностика или лечение, е да отказват, съвсем емоционално, извършването на аутопсия, което впоследствие изключително затруднява, даже напълно препятства установяването на обективната истина. Друго право, което законът предоставя на пациентите, е да могат да имат достъп до медицинската си документация, включително да получат копие от нея. Често попадам на случаи, в които болници искат от пациентите суми от порядъка на 300-500 лв., за да им предоставят копия от документацията, която се отнася до тяхното здравословно състояние. Те имат право на безплатен достъп до тези документи. Пациентите имат право да сезират различни органи - "Медицински надзор", НЗОК, РЗИ. За жалост, моето наблюдение е, че проверките на тези институции невинаги са обективни, каза адвокатът по медицинско право.

Според Мария Шаркова медицинското съсловие се капсулира. Полагат се усилия да се прикриват грешките, за да няма сериозни последици, най-вече съдебни, и това води до един омагьосан кръг, в който всичко се повтаря, смята тя.

По думите ѝ темата за медицинските пропуски винаги е актуална. "Обикновено се лутаме между две крайности - или се приема, че никога не е възможно по време на лечение да има някакви пропуски или ако има такива, е абсолютно невъзможно те да бъдат доказани, или се смята, че всеки път, когато се случи някаква трагедия, особено с млад човек, то това непременно се дължи на пропуск", посочи тя и подчерта, че и двете тези са абсолютно погрешни.

Според нея част от причините да се лутаме между тези две крайности е липсата на адекватна комуникация между медицинското съсловие и пациентите.

"Капсулирането на медицинското съсловие, когато се говори за пропуски, въпреки трудността при доказването, защото делата са много продължителни, има трудности при намиране на експерти, съществува колегиалност в медицинското съсловие, в практиката често се сблъсквам и с умишлено прикриване на някои пропуски от страна на контролните органи, стигам до извода, че около 40% от делата приключват в полза на пациентите", посочи адв. Шаркова.

Адв. Мария Шаркова подчерта важността на застраховките. По думите ѝ застраховката често е подценявана от много лечебни заведения.

"Застраховката "Професионална отговорност на медицинските специалисти" е задължителна. Но, за съжаление, има лечебни заведения, които не я сключват. В същото време делата се увеличават. В последните 3 години се наблюдава тенденция те да достигат по 100-120 такива дела на година. Размерите на обезщетенията също растат. Има примери за болници, които са осъдени да платят обезщетения, които заедно с лихвите, надхвърлят половин милион".

"Медицината е рискова професия. Този риск по някакъв начин трябва да бъде покрит", категоричен бе специалистът по медицинско право. Тя подчерта, че освен финансовите последици, има и репутационни последици и загуба на доверие.