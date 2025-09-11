580 000 противогрипни ваксини са заявени за новия есенно-зимен сезон

Доставка на 580 000 противогрипни ваксини е заявена за новия есенно-зимен сезон. През тази година има ръст на количествата със 100 000, показват данни на Изпълнителната агенция по лекарствата.

По-голямата част от ваксините ще бъдат предназначени за изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 години, а останалите количества ще бъдат за свободна продажба в аптечната мрежа.

Увеличение ще има и в дозите на назалните ваксини за деца над 2 г. Предвиденото количество от тях е 15 000 дози, което е с пет хиляди повече.

Препоръчителната имунизация срещу грип може да се извърши и по време на целия епидемичен сезон. В България епидемии от сезонен грип се регистрират обичайно през януари и началото на февруари, но ръст в заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип се наблюдава още от месеците октомври-ноември.

През сезон 2024/2025 г. грипна епидемия бе обявена в дванадесет области на страната - Смолян, Плевен, Варна, Бургас, Пазарджик, Габрово, Пловдив, София област, Велико Търново, Ямбол, Шумен и Перник.

Ваксините срещу сезонен грип са препоръчват за всички лица над 6-месечна възраст, особено при деца и възрастни с хронични заболявания, бременни жени, лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.), членове на семейства, в които има лица с повишен риск от усложнения след заболяване от грип, поради имуносупресивни състояния, трансплантация и др., напомнят от Министерството на здравеопазването.