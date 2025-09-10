Захариева за руските дронове в Полша: Нужно е общото подсилване на източните граници, защото те пазят всички нас (видео)

Нужно е общото подсилване на източните граници, защото те пазят нас и всички, които не граничат с Русия, Украйна и Беларус. Така българският еврокомисар Екатерина Захариева коментира навлизането на руските дронове във въздушното пространство на Полша.

През нощта на 10 септември Полша приведе противовъздушната си отбрана и авиацията в повишена готовност.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че през нощта са регистрирани 19 нахлувания на руски дронове в полското въздушно пространство. Значителен брой от тях са долетели от Беларус, съобщава Polsat News.

Туск заяви, че Полша е поискала да се активира член 4 от договора на НАТО (механизъм за консултации между съюзниците, когато държава членка на алианса смята, че нейната сигурност, териториална цялост или политическа независимост са застрашени). Провеждат се постоянни консултации със съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана на Полша.

Според Туск вече е потвърдено, че три дрона са свалени, а четвърти вероятно е унищожен.

"Не мога да предвидя какво е в главата на руските лидери, но тези провокации са постоянни и това не е първия път, в който нарушават въздушното пространство на държава член на ЕС и НАТО. Именно затова е нужно общото подсилване на източните граници, защото те пазят нас и всички, които не граничат с Русия, Украйна и Беларус. По пакета SAFE българското правителство ще получи близо 3 милиарда за отбранителни способност", каза Екатерина Захариева на брифинг пред българските медии след края на дебатите около състоянието на Съюза.

Тя бе категорична, че Европейската комисия гледа сериозно на свалянето на руските дронове.

"Не само гледаме, но и действаме сериозно. За по-малко от 200 дни ЕК предложи много мерки за подсилването на сигурността, като имаме 65% фокус върху европейските производители на оръжия. Също така механизмът за привличане на 800 милиарда инвестиции в отбраната - това са посланията от днешната реч (на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен) и важните акценти по темата колективна сигурност", допълни българския еврокомисар.

Захариева коментира и годишната реч на Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург. Според нея голяма част от групите приветстваха речта на Урсула фон дер Лайен.

"Европа трябва да бъде по-бърза, по-умна и повече Европа и да мисли повече за себе си, да подсилва сигурността си и конкурентоспособността си да се грижи за гражданите си. Нека да се обединим и да намираме бързи решения. Не изглежда добре тогава, когато има предложения за облекчаване на бюрократичните тежести и залежават доста дълго време, като не стигат до бизнеса", обясни още Захариева.

В речта си пред евродепутатите Фон дер Лайен подчерта, че Европа не може да се надява, че бурята ще я подмине и че ще трябва да се бори за правото да определя собственото си бъдеще.