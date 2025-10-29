Влиза в сила обновено търговско споразумение между ЕС и Украйна

От днес влиза в сила обновено търговско споразумение между Европейския съюз и Украйна, съобщава пресслужбата на Европейската комисия.

„Не очакваме промени по отношение на цените“, заяви Лионел Меснилдре, старши експерт в Европейската комисия, на брифинг по повод споразумението между Украйна и Европейския съюз за намаляването или премахването митата за различни селскостопански и хранителни продукти от Украйна. При внос хранителните стоки от Украйна спазват същите стандарти, както и останалите държави, увери Меснилдре.

През юни тази година беше постигнато споразумение между Европейската комисия и Украйна за преразглеждане на Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между украинската държава и Европейския съюз. На 13 октомври Съветът на ЕС реши каква ще е позицията, която ще заеме Съюзът в рамките на Комитета за асоцииране между ЕС и Украйна.

Европейската позиция ще засили търговските потоци между ЕС и Украйна. Споразумението гарантира, че достъпът на украинските стоки до пазара ще зависи от постепенното съответствие с производствените стандарти на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, употребата на пестициди и ветеринарни лекарства. Украйна трябва да докладва ежегодно напредъка си в това отношение, като част от пътя ѝ към присъединяване в ЕС.

Ще се намалят или премахнат митата за млечни изделия, пресни плодове и зеленчуци, месо и месни изделия. За най-чувствителните продукти (захар, птиче месо, яйца, пшеница, царевица и мед) има само скромно увеличение в сравнение с първоначалното споразумение.

Ако вносът на продуктите, обхванати от допълнителната либерализация, предизвика сериозни проблеми в някоя страна-членка, може да бъде задействан защитен механизъм.

ЗВЗСТ е икономическата част от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна. Тя подкрепя модернизацията на украинската икономика, като предвижда постепенното доближаване на украинските стандарти до европейските.

Европейският съюз предостави на Украйна търговски облекчения и извънредни инструменти за либерализация на стоки след началото на пълномащабното нашествие на Русия в Украйна, които изтекоха на 5 юни тази година.