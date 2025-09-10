Вигенин за руските дронове в Полша: Няма как да е станало объркване

Това е нещо безпрецедентно - така българският евродепутат Кристиан Вигенин от Групата на социалистите и демократите коментира навлизането на руските дронове във въздушното пространство на Полша.

През нощта на 10 септември Полша приведе противовъздушната си отбрана и авиацията в повишена готовност. Полският премиер Доналд Туск заяви, че през нощта са регистрирани 19 нахлувания на руски дронове в полското въздушно пространство. Значителен брой от тях са долетели от Беларус, съобщава Polsat News.

Според Вигенин не може да се говори за объркване - при такова количество дронове:

"Все още не съм видял обяснението на руската страна, не искам да говоря на сляпо, но си мисля, че за объркване на такова количество дронове в Полша не може да се говори. Може и да е грешка, но грешка или не, трябва да запазим спокойствие. Това, което се случва, показва нуждата да бъде подкрепена инициативата на Балтийските страни и Полша да бъде създаден щит антидрон по европейската граница", каза Вигенин.

Той допълни, че усещането за заплаха в ЕС е различно и това води до проблем в единната политика.

"Всяко едно правителство регира на обществената нагласа - Балтийските страни се страхуват от руско нахлуване, но гражданите на Испания и Португалия - не, те са далеч. Трябва да отчетем факта, че сме партньори и когато някоя страна се чувства застрашена, ние трябва да работим и да я защитим", каза българският евродепутат.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи, съобщиха ТАСС и Ройтерс. Кремъл днес отказа да коментира съобщението на Полша, че е свалила руски дронове в полското въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде разгледан от министерството на отбраната.

Кристиан Вигенин коментира и годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като отбеляза, че заявките, които бяха направени днес, в голяма степен удовлетворяват Групата на социалистите и демократите, но проблемът е, че трябва да следят и гарантират, че тези заявки ще се превърнат в конкретни действия.

Вигенин уточни, че от Групата на социалистите и демократите са изпратили писмо до Фон дер Лайен преди произнасянето на речта ѝ пред евродепутатите в Страсбург, с което са изразили техните виждания и приоритети.

"В нейното изявление днес присъстваха и нашите виждания. Те бяха свързани със социалните теми - борбата с бедността, справяне с жилищната криза, детската гаранция. Тя потвърди привързаността си да продължи работа по екологичната проблематика, подчертавайки, че трябва да има усилия за конкурентоспособността, да има повече гъвкавост, това го искат и социалистите", коментира Вигенин.

Според него въпреки заявките, Европейският съюз няма самочувствието да постави собствения си интерес на преден план. Като пример за липса на самочувствие в силата на ЕС, българският евродепутат посочи търговската сделка със САЩ.

Европейският съюз и САЩ постигнаха търговско споразумение, което предвижда 15% мита върху почти целия европейски износ към американските пазари. Освен това блокът поема ангажимент да закупи енергийни продукти в размер на 750 млрд. долара за следващите три години и да инвестира допълнителни 600 млрд. долара в американската икономика.

За да влезе в сила, сделката трябва да бъде одобрена от всички страни членки на ЕС.

Вигенин поиска по-голяма амбиция и по-голяма увереност в собствените възможности на ЕС, но и повече реализъм.

"В речта си фон дер Лайен заяви, че трябва да бъдем енергийно независими и подчерта, че трябва да се отървем от мръсните горива на Русия - и в същото време обещаваш да купуваме мръсните горива от САЩ", каза българския евродепутат.

По думите му натискът върху председателката на ЕК се засилва и на левицата ѝ трябват само 3 подписа за вот на недоверие.

Миналата седмица Левицата и "Патриоти за Европа" в Европейския парламент обявиха, че подготвят нови вотове на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен.

Председателката на ЕК оцеля при първия вот на недоверие на 10 юли тази година, внесен от румънски евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти.