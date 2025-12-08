Вигенин: България трябва да се бори за справедлив и социален европейски бюджет

България трябва да се бори за силен, справедлив и социален европейски бюджет. Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите на дискусията „България и новият европейски бюджет 2028-2034: цели и възможности“.
Дискусията е организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.
Вигенин изрази тревога, че "новата финансова рамка номинално нараства, но без реално увеличаване на амбицията - което поставя под заплаха ключови политики като Кохезионната и Общата селскостопанска политика".
Без справедлива приходна система и силни социални приоритети европейският бюджет не може да бъде двигател на социална справедливост, заяви евродепутатът.
България е сред най-големите бенефициенти на европейските фондове – затова трябва активно и навременно да защитим кохезионната политика, стабилното финансиране на земеделието и справедливия достъп до новите инструменти, призова Кристиан Вигенин.
Общият размер на средствата, получени след присъединяването на страната ни към ЕС, е многократно по-голям от нашите вноски в бюджета, независимо какво се говори, отбеляза Вигенин.
Българските социалисти в Европарламента оставаме твърдо ангажирани да защитим българските интереси в предстоящите преговори: силна кохезионна политика, подкрепа за земеделието, социални политики с реален ефект, инвестиции в регионалното развитие, обобщи той.
