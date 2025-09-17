В Киев ще има постоянно представителство на Европейския парламент

Постоянно представителство на Европейския парламент ще бъде открито в Киев, обяви днес председателят на ЕП Роберта Мецола, която е на посещение в украинската столица. Тя е обявила това по време на речта си във Върховната рада на Украйна.

Тя започна речта си, отдавайки почит на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий, който беше убит в Лвов.

"Бих искала да започна, като поднеса съболезнованията си на всички вас след убийството на вашия бивш председател Андрий Парубий. Той беше част от тази велика парламентарна институция и ще липсва. Неговата загуба ни напомня за човешката цена на тази война и колко спешно е да я прекратим. Посетих Стената на паметта малко преди да дойда тук. Всяка смърт, всяко семейство. Всеки е засегнат. Знам, че мирът ще се върне и Украйна ще победи. Но кога ще дойде този мир и при какви условия зависи от вас. Защото нищо не може, не трябва и няма да бъде решавано за Украйна без Украйна", каза Мецола.

Според председателката украинците се нуждаят не само от съчувствие, но и от реална подкрепа - с оръжие, с боеприпаси и с обучение, както и хуманитарна помощ за семействата, които са загубили домовете и близките си.

"Трябва да бъдем ясни какъв мир искаме да постигнем. Фалшив мир би отложил войната само с няколко месеца или години и би довел до още по-тежки последици. Нашата позиция е ясна: мирът трябва да бъде траен. Той трябва да се основава на справедливост. И трябва да бъде в достойнство. Мир, който уважава суверенитета и независимостта на Украйна. Европа, както и Украйна, винаги е искала мир. Това е самата причина за създаването на нашия Съюз. Но това трябва да е истински мир, мир, който да трае, мир, който да ни пази всички. Затова продължаваме да настояваме за гаранции за сигурност. И затова работим с нашите партньори, за да ги направим реалност", обясни тя.

След като увери украинците, че 19-ият пакет санкции срещу Русия ще бъде приет съвсем скоро, тя заяви:

"Аз съм тук тази седмица, за да засиля още повече нашето сътрудничество. Откриваме постоянното представителство на Европейския парламент в Киев, за да можем да присъстваме в Украйна и да работим заедно с вас всеки ден. Това беше нашето обещание към вас и ние го изпълняваме."

Украйна върви по ускорен, но изключително труден път към членство в Европейския съюз. През юни 2022 г. страната получи статут на кандидат-член, а през декември 2023 г. ЕС реши да започне преговори за присъединяване. Дали страната ще успее да влезе в съюза, зависи и от изхода на войната.