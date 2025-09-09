Увеличават се цените на селскостопанската продукция в ЕС.

През второто тримесечие на 2025 г. средното равнище на цените на селскостопанската продукция в Европейския съюз е нараснало с 5,6% спрямо същия период на 2024 г., сочат последните данни на Евростат.

Това потвърждава възстановяването на тенденцията на поскъпване след фаза на понижение.

Цените на стоките и услугите, използвани в земеделието и несвързани с инвестиции – като енергийни ресурси, торове и фуражи – също отбелязват леко повишение от 0,4% за същия времеви интервал.

Сравнението между второто тримесечие на 2025 г. и аналогичния период на предходната година показва значително увеличение при някои основни селскостопански продукти. Най-голям ръст е отчетен при яйцата (27,8%), плодовете (21,1%) и млякото (13,3%). В противоположност, силно понижение се наблюдава при зехтина (-39,9%) и картофите (-29,1%).

От гледна точка на използваните ресурси, несвързани с инвестиции, най-съществено поскъпване е регистрирано при торовете и почвените подобрители (5,6%), както и при ветеринарните разходи (3,3%). Обратно, най-силен спад е отчетен при енергията и смазочните материали (-5,8%), като цените на моторните горива са намалели с 10,8%.

Цените се увеличават в почти всички държави от ЕС

През второто тримесечие на 2025 г. цените на селскостопанската продукция са по-високи спрямо същия период на 2024 г. във всички страни членки на ЕС, с изключение на Гърция. Най-съществени ръстове са отчетени в Латвия (21,8%), Ирландия (21,1%) и Люксембург (18,4%). В Гърция, напротив, е отбелязан минимален спад от 0,1%.

Що се отнася до вложените ресурси, несвързани с инвестиции, в 17 държави от ЕС е отчетено нарастване на цените спрямо второто тримесечие на 2024 г. Най-осезаемо увеличение е регистрирано в Нидерландия (6,1%), Унгария (5,6%) и Австрия (2,9%).

Сред страните, където цените са намалели, най-значителни спадове са наблюдавани в Кипър и България (по -3,4%), както и в Румъния (-3,1%).