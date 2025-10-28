Унгария се опитва да формира антиукраински блок в ЕС с Чехия и Словакия

Унгария иска да обедини сили с Чехия и Словакия за формирането на антиукраински блок в рамките на ЕС, съобщи високопоставен политически съветник на унгарския премиер Виктор Орбан пред POLITICO.

Орбан се надява да си сътрудничи с Андрей Бабиш, чието дясна популистка партия спечели наскоро парламентарните избори в Чехия, както и със словашкия премиер Роберт Фицо, за да уеднаквят позициите си преди срещите на лидерите на ЕС, включително като провеждат предварителни съвещания, каза съветникът.

Въпреки че твърд политически съюз все още не е оформен, тази формация може значително да попречи на усилията на ЕС да подпомогне Украйна финансово и военно.

"Мисля, че това ще се случи — и ще става все по-видимо", каза политическият директор на премиера Балаш Орбан, запитан за възможността за появата на блок, скептичен към Украйна, в Европейския съвет. "Това много добре проработи по време на миграционната криза. Така успяхме да устоим", каза той за т.нар. Вишеградска четворка между Унгария, Чехия, Словакия и Полша, в период, когато евроскептичната партия "Право и справедливост" беше на власт във Варшава след 2015 г.

Тогавашният полски премиер Матеуш Моравецки водеше алианса като най-голям негов член, а Вишеградската четворка подкрепяше политиките в полза на семейството, силните външни граници на ЕС и се противопоставяше на всякакво задължително преразпределение на мигранти между държавите членки.

Алиансът се разпадна след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, когато Полша застана твърдо срещу Москва, а Унгария зае противоположна позиция.

Новият Вишеградски алианс ще включва три, а не четири страни. Сегашният дясноцентристки полски премиер Доналд Туск е твърдо проукраински настроен и е малко вероятно да влезе в съглашение с Орбан.

Фицо и Бабиш обаче споделят възгледите на унгарския лидер по въпроса за Украйна, настоявайки за диалог с Москва, а не за икономически натиск. Бабиш бе критикуван за публичния си скептицизъм по отношение на по-нататъшна европейска помощ за Киев, като чешкият външен министър предупреди, че Бабиш ще се превърне в "кукла на конци" на Орбан в Европейския съвет.

Все пак е възможно възраждане под някаква форма на въпросния алианс. Фицо бе преизбран за словашки премиер през 2023 г., но все още не е във формален съюз с унгарския лидер по конкретни политики. Бабиш още не е формирал правителство.

Пренасяйки фокуса отвъд Вишеград 3, унгарският натиск за политически съюзи в Брюксел надхвърля Европейския съвет, каза Балаш Орбан.

Партията на унгарския премиер "Фидес" — част от крайнодясната група "Патриоти за Европа" — може да разшири партньорствата си в Европейския парламент, посочи той, като спомена дясната група на Европейските консерватори и реформатори, крайнодясната "Европа на суверенните нации" и някои леви формации като възможни съюзници.

По-мейнстрийм партии като центристко-дясната Европейска народна партия може рано или късно да се обърнат срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, разрушавайки центристкото мнозинство, което я подкрепи за преизбиране, каза съветникът.

"Така че реконструкцията на Вишеградската четворка продължава. Имаме третата по големина парламентарна фракция в Европа. Имаме мрежа от аналитични центрове, широко разпространена тук (в Брюксел), с трансантлантически връзки. И търсим партньори, съюзници по всички теми", допълни той.

Аналитичен център Mathias Corvinus Collegium, който получава по-голямата част от финансирането си от съюзници на унгарския лидер и е председателстван от Балаш Орбан, разшири присъствието си в Брюксел от създаването си през 2022 г. Унгарският премиер, който е на власт вече 15 г., ще се бори за преизбиране следващата година. Но опозиционният лидер Петел Магяр от партията "Тиса" в момента е по-популярен от партията "Фидес", според проучване на изданието.

На въпрос за предстоящата изборна кампания съветникът каза, че тя ще бъде "твърда, както винаги", като обвини Брюксел в "организирана, координирана кампания да се отстрани унгарското правителство", която включва "политическа подкрепа за опозицията".

Попитан дали Будапеща продължава да подкрепя унгарския еврокомисар по здравеопазването Оливър Вархей, който според медийни публикации е имал водеща роля в набирането на шпиони в институциите на ЕС, когато е работил като дипломат на ЕС, Орбан каза, че комисарят "свърши страхотна работа".