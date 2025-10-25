Туроператори отменят екскурзии до Русия

Български туроператори вече отменят екскурзии до Русия след новите европейски санкции, съобщава специализираният сайт "Травъл нюз".

За нарушение фирмите са заплашени със затвор и глоби до 1 млн. лв.

„Туроператорите започват да отменят екскурзиите до Русия, защото няма отлагателен период“, каза пред TravelNews председателят на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева. Според нея има туроператори, които казват, че щели да продължат дейност, защото нямало кой да ги хване. Те плащали в брой в Русия и пътували, но Илиева предупреди бранша, че това ще бъде на техен риск, защото ще попаднат под санкции.

Преди ден ЕС прие нов пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Една от новите мерки е забрана на европейски туроператори да осъществяват туристически екскурзии до Руската федерация.

Управителят на туроператора „Солвекс“ и член на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) Галин Георгиев е цитиран да казва, че е отменил екскурзиите до Русия. Според него през тази година на пазара са направени над 20 групи. Самите те са планирали 6 групи за 2026 г. и вече са платили места в самолетите на „Турските авиолинии“, като очакват да им бъдат върнати.

Фирмите очакват тези загуби да бъдат компенсирани от други дестинации.