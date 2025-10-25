Туроператори отменят екскурзии до Русия

Санкт Петербург

Санкт Петербург

Български туроператори вече отменят екскурзии до Русия след новите европейски санкции, съобщава специализираният сайт "Травъл нюз".

За нарушение фирмите са заплашени със затвор и глоби до 1 млн. лв.

„Туроператорите започват да отменят екскурзиите до Русия, защото няма отлагателен период“, каза пред TravelNews председателят на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева. Според нея има туроператори, които казват, че щели да продължат дейност, защото нямало кой да ги хване. Те плащали в брой в Русия и пътували, но Илиева предупреди бранша, че това ще бъде на техен риск, защото ще попаднат под санкции.

Преди ден ЕС прие нов пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Една от новите мерки е забрана на европейски туроператори да осъществяват туристически екскурзии до Руската федерация.

Управителят на туроператора „Солвекс“ и член на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) Галин Георгиев е цитиран да казва, че е отменил екскурзиите до Русия. Според него през тази година на пазара са направени над 20 групи. Самите те са планирали 6 групи за 2026 г. и вече са платили места в самолетите на „Турските авиолинии“, като очакват да им бъдат върнати.

Фирмите очакват тези загуби да бъдат компенсирани от други дестинации.

    4I4ATA

    25.10 2025 в 16:22

    Браво, който иска да иде в кочината - еднопосочно с влака!
     