Командировката в България - 281 лева, в чужбина - 1234 лева

1,3 милиона българи са пътували с цел туризъм през второто тримесечие на тази година. В сравнение със същия период на 2024 г. броят им нараства с 4.1%, сочат последните данни на НСИ.

Преобладаващата част от тях - 67.5%, са пътували само в страната, 25.8% - само в чужбина, а 6.7% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Най-активни при туристическите пътувания са българите на възраст между 25 и 44 години – общо 457,5 хиляди души, или 36,3% от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладават пътуванията в страната, като най-висок дял – 73,2% – се отчита сред хората над 65 години. Същевременно най-много пътувания в чужбина правят българите на възраст между 45 и 64 години – 28,4% от пътувалите в тази група, което е най-високият дял спрямо останалите.

Най-голям дял от туристическите пътувания както в страната (50,6%), така и в чужбина (83,5%), са били с цел почивка и екскурзия.

Самостоятелно организираните пътувания достигат 1,6 млн., или 83,3% от всички лични пътувания. В страната преобладават пътуванията без резервация – 91,3%, докато в чужбина техният дял е 58,8%.

Най-сериозно перо в разходите остават средствата за храна – 42,6% при пътувания в страната и 34,5% при тези зад граница. Средният разход на човек за командировка възлиза на 280,95 лв. в България и 1234,39 лв. в чужбина.