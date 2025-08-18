Тръмп постигна немислимото - за първи път Америка е в ролята на клоун

Помните ли, какво каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като Уиткоф му се обади от посолството на САЩ в Москва веднага след срещата си с Путин?

"Преговорите са много успешни и войната трябва да свърши!"

Не каза нищо за санкции срещу Русия, ако тя не спре огъня.

Сигурно забрави.

Макар че не изключи, че санкциите могат да бъдат въведени. Могат – не могат, ама не са въведени, което говори, че Тръмп сам не знае какво да прави.

При него лявата ръка не знае какво прави… още по-лявата! А това значи, че на думите на Тръмп не може да се вярва! Делата му в сравнение с думите му показват точно обратното. Той вече "спря" войната за 24 часа, а после пак и пак, и пак. Той вече "въведе" строги санкции уж срещу Русия, а пострада Индия. Държавните им предприятия наистина спряха - поне засега - да купуват петрол от Русия, но частните продължават да внасят и да продават петролни продукти по целия свят, в т.ч. и на САЩ.

Тръмп искаше да наложи подобни санкции и на Китай, но се спря. Засега - за 90 дни.

После ще гледа какво ще стане.

Нищо няма да стане!

Единствено, което може да стане – Си Дзинпин да обещае на Тръмп да не предприема никакви действия срещу Тайван, ако САЩ не въведат санкции срещу Китай.

Китайците ще изчакат, те са търпеливи.

Нали чакаха 100 години, докато Великобритания им върна Хонконг. За Тайван могат да изчакат още 100. Но мисля, че няма да чакат. А и САЩ няма да предприемат сериозни действия срещу Китай докато нямат сериозен съюзник.

А кой може да бъде в тази роля?

Разбира се, Русия! Затова Тръмп бърза да приключи войната в Украйна и да каже: "Аз ви помогнах, ще ви помагам и за възстановяването, но ще искам да станете с мен (т.е. САЩ) рамо до рамо срещу Китай! Но това е бъдеща геополитическа перспектива. Сега е много учудващо колко бързо, почти светкавично, Тръмп се съгласи да се срещне с Путин. Подобни срещи на най-високо ниво така не се подготвят.

Още преди срещата в Аляска Тръмп провъзгласи своите искания – да се спре огънят и да започнат мирни преговори, на които да се обсъдят необходимите въпроси.

Москва се направи, че го слуша много внимателно, но.. не го чу!

Ако Тръмп може да си смени мнението колкото пъти се събуди, то Путин си е последователен - неговата "програма за мир в Украйна" си беше готова още преди нападането на 24 февруари 2022 г. :

- Украйна да махне войската си от Донбас, Запорожка и Херсонска област;

- демилитаризация на украинската армия и нейното съкращаване до 50 000 души;

- НАТО и САЩ да престанат да помагат на Украйна и да не и дават оръжие, което и помага да са защити от руската агресия;

- отказ на Украйна от членството в НАТО и Европейския съюз и фиксиране в Конституцията ѝ на неутрален статут. Това са т.н. "първопричини", които трябва дабъдат разрешение преди спиране на огъня и започване на някакви преговори.

Искам да напомня, че когато през февруари-март 2014 г. Русия анексира Крим, Украйна си беше неутрална и нямаше сегашната силна армия. Също така нямаше такова западно и американско оръжие.

Това обаче не попречи на Русия да анексира Крим и да навлезе в Донбас.

Още когато Уиткоф пристигна в Москва, той пренебрегна дипломатическия протокол. Посрещна го не посланикът на САЩ в Москва , а помощникът на Путин Кирил Дмитриев, който е "специален представител на Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди страни". А той е човек, който много добре познава американския бизнес. Той още като ученик през 1989 г. заминава на двегодишна специализация в САЩ и се обучаваше в колежа Футхил, Калифорния, после става бакалавър в Станфорд и магистър по бизнес администрация в Харвард. Известно време е работил в инвестиционната банка Goldman Sachs в Ню Йорк и консултантската компания McKinsey & Company в Лос Анджелис, Москва и Прага. Той бе санкциониран от самите американци, но въпреки това официалните представители на администрация на САЩ се срещат с него и го разглеждат като партньор по време на официалните преговори.

Целта на Уиткоф в Москва беше да "положи основите на мирното урегулиране на руско-украинската война и разрешаване на конфликта".

Тук искам да отбележа, как политиците изместват самото понятие. В политологията, ако говорим за вътрешен конфликт, това е „сблъсък на две страни (опозицията и властта), имащи противоположни цели, възгледи, интереси, мнения“. Международният конфликт се определя като ситуация, при която едната или двете страни пристъпват към действия за едностранно решаване на проблема и се опитват да принудят другата страна да приеме техните условия. В нашия случай имаме откровена неприкрита агресия на Русия срещу Украйна. В този контекст много цинично звучат думите на Путин от брифинга на Аляска:

“Това, което се случва в Украйна, е болка и за нас. Ние сме наистина един народ, колкото и странно да звучи днес”.

Ако толкова ви боли, защо не си приберете войските от украинската територия?

Защо не спрете войната?

Защо въобще я започнахте?

Целият свят вече разбра, че т.н. “цел на СВО” за пълна измислица.

В крайна сметка Аляска показа следното: победата на Путин, провал на Тръмп и позор за Америка!

Победата е за руския диктатор, защото той постигна главната си цел. Благодарение на САЩ и на Тръмп, той излезе от международна изолация. Вместо да го вкара в затвора според решението на Международния наказателен съд, Тръмп и неговата администрация му оказаха почести с караули и червени килими.

От Аляска Путин даде сигнал на САЩ и на Европа, че той ще ги принуди (и го постигна) да натискат Зеленский и Украйна да се съгласи на неговотите условия за "мир".

Това е провал на президента на САЩ Доналд Тръмп, защото той легитимра Путин пред международната общност. Тръмп в стила на собственото си величие какво ли не обеща - че му трябва лично да се убеди, че Путин няма да се съгласи да отстъпи от Украйна и да спре кръвопролитието и затова му трябват буквално 2-5 минути. Че последствията щели да бъдат много сериозни за Русия, ако Путин не се съгласи.

И какво?

След срещата с Путин Тръмп излезе като мокра кокошка и не знаеше какво да каже, за разлика от Путин.

Единственото, което той каза, бе, че срещата е била много ползотворна, макар че по редица въпроси не бяха достигнати желаните резултати. И затова му трябваха почти цели три часа! Не 5 минути.

Трябваха му, за да разбере, че нищо не разбира от международната политика, както и неговия приятел Стив Уиткоф. Последният си е сделкаджия, предприемач, бизнес-партньор на Тръмп. Преследва собствени интереси и няма как да налага мнение в международната политика. Но се прави на голям дипломат. Дипломат е толкова, колкото аз съм космонавт.

Америка бра срам, че прие Путин на своя земя. И то на земя, която някога принадлежала на Руската империя. САЩ вече не са надежден партньор. Вместо да си запазят имиджа като световен играч, след Аляска са в ролята на дворцовия шут. След разговорите с Путин, Тръмп побърза да се прибере и да преговаря още в самолета с Зеленски и лидерите на водещите европейски страни, подчертавайки, че сега всичко ще зависи от Украйна, поставяйки предварително президента Зеленски в положение на виновен, ако не се съгласи да отстъпи територии. Развръзката предстои!