Започва делото срещу двама полицаи за убийството на Даниел Кискинов

OFFNews 24 октомври 2025 в 14:30 409 1
Двамата задържани полицаи в съда

Снимка БТА, архив
Двамата задържани полицаи в съда при гледането на мярката.

Съдът в Стара Загора даде ход на делото за убийството на арестанта Даниел Кискинов в Казанлък от 26 февруари т.г.

Обвиняеми са двама полицаи от РУ-Казанлък - на Б.Т. 26 и Д.И. на 35 г. 

47-годишният Кискинов издъхна след физическа разправа с униформените при посещение в дома му по сигнал за кражба на колело.

Случаят получи голям обществен отзвук, след като стана ясно, че на мъжа е нанесен жесток непредизвикан побой. 

Според прокуратурата нанесените травми по време на задържането на мъжа били несъвместими с живота. Съдебномедицинска експертиза показа, че смъртта е настъпила от съчетана тежка гръдна и коремна травма.

    Да, продължавайте да приемате в Симеоново удобни селски батки от кол и вЪже, па то няма се стига дотук никога повече.
     
