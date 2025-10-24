Започва делото срещу двама полицаи за убийството на Даниел Кискинов

Съдът в Стара Загора даде ход на делото за убийството на арестанта Даниел Кискинов в Казанлък от 26 февруари т.г.

Обвиняеми са двама полицаи от РУ-Казанлък - на Б.Т. 26 и Д.И. на 35 г.

47-годишният Кискинов издъхна след физическа разправа с униформените при посещение в дома му по сигнал за кражба на колело.

Случаят получи голям обществен отзвук, след като стана ясно, че на мъжа е нанесен жесток непредизвикан побой.

Според прокуратурата нанесените травми по време на задържането на мъжа били несъвместими с живота. Съдебномедицинска експертиза показа, че смъртта е настъпила от съчетана тежка гръдна и коремна травма.