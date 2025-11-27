Започна гледането на мярката на варненския кмет Благомир Коцев (Обновява се)

В Окръжния съд Варна започна делото на кмета на града Благомир Коцев. На днешното заседание съдът трябва да реши дали да промени мярката му за неотклонение.

Коцев е в ареста от юли и досега шест пъти адвокатите му настояват за промяна на мярката.

Благомир Коцев бе доведен в сградата на съда с белезници на ръцете. Беше усмихнат и успя да изобрази сърце с пръстите си на многобройните репортери и граждани, дошли да го подкрепят.

Днес адв. Величков е на заседанието на ОС Варна, за да наблюдава мярката на Благомир Коцев. Даден е ход. Прокуратурата се представлява от Ахмед Кокоев и Стефанов от СГП. Не сочат нови доказателства. — Правосъдие за всеки (@PravosadieZV) November 27, 2025

Днес адвокатите на варненския кмет отново поискаха той да бъде пуснат, като се мотивираха, че разследването е приключило, а прокуратурата е внесла в съда обвинителния акт - с мярка "подписка".

Самият Коцев отново изтъкна, че не е извършил нищо незаконно.

"Нямам и намерение да го правя. Смятам да съдействам изцяло, за да излезе истината наяве. Радвам се, че процесът започва, за да изчистя име си, това на семейството ми и на Община Варна. Вярвам в закона и затова приех да стана кмет, въпреки възраженията на семейството ми. Имам отговорност както към варненци, така и към децата ми, които имат право да растат с баща си. Не смятам да се откажа от отговорностите си и като политик. Единственото ми желание да прегърна децата си", заяви той, цитиран от Нова тв.

Междувременно общинският съвет в морската столица започна с декларация в подкрепа на Коцев.

"Варна каза "не" на опита за преврат, не на политическите заговори и също така ясно показа, че политиката в града няма да продължи такава, каквато е била досега. Ние, общинските съветници от ПП-ДБ, чухме гражданите и отказваме повече да бъдем част от полемиките на онези, които не успяха да се примирят с избора на варненци и опитаха да го подменят. Чухме ги, разбрахме ги и сме тук, за да работим против политическия нихилизъм на заговорниците и за благото на Варна", коментира София Колева.

Заседание на Общинската избирателна комисия, която да реши дали да прекрати предсрочно правомощията на Благомир Коцев, все още не е насрочено.