Задържаните за трагичния инцидент в Несебър остават под стража

Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър, в който загина 8-годишно момче.

В ареста остават соченият за отговорник на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев. Под парична гаранция е освободен капитанът Христо Раев.

Готова е и техническата експертиза на коланите, които са държали детето. Тя показва, че сбруята е била износена и компрометирана и това е довело до скъсване по време на полета, предаде БНТ.

Адвокатите на обвиняемите казаха, че те не бива да носят наказателна отговорност, тъй като няма регламент за подобни атракциони, а никой от тримата няма отговорността да следи за състоянието на съоръжението.

Днес за първи път говори капитанът на лодката, който е на свобода под парична гаранция. "Това в момента е още такъв голям шок. Просто видях как пада детето и оттам нататък всичко беше… Направихме опит да спасим майката да не скочи и тя след него", заяви той.

Попитан кой е отговарял за връзването на коланите, той отговори: "В случая това е на моряка дейност. Не е моя. Аз нямам времето изобщо да ги видя. Аз работя в тази фирма вече може би седем или осем години. Досега проблеми с техниката никога не сме имали. Когато капитанът каже трябва ни чисто ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, с цел безопасност, трябва ни чисто нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден е на лодката. Ние даже може би около 2-3 седмици това лято не сме работили, защото аз съм преценил, че е опасно за клиентите. Това как се случи просто въобще не знам", каза Христо Раев, капитан на лодката, цитиран от БНТ.

Според техническата експертиза негодните колани са причинили трагедията.

Адвокатът на моряка, поставил коланите, заяви, че клиентът му е най-невинният.

"Всъщност е най-невинният, защото по силата на посочените нормативни актове той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана, но него не. Той може да носи отговорност за обикновена непредпазливост", каза адв. Благой Потеров.

За соченията за отговорник на водната база Петко Стефанов, адвокатът му заяви, че по договор той е касиер.