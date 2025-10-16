ВСС отказа да пита парламента за Сарафов и го остави и.ф. за постоянно

Висшият съдебен съвет няма да се обръща към парламента за тълкуване на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, който регламентира, че временно изпълняващ длъжността председател на ВАС и ВКС и главния прокурор не могат да останат на поста за повече от шест месеца.

Въпросният член бе приет от депутатите с последните изменения в ЗСВ в началото на годината. Той засяга и.ф. обвинител №1 Борислав Сарафов и шефа на ВАС Георги Чолаков, чиито мандати са изтекли. Върховният административен съд вече има нов изпълняващ функциите - Мариника Чернева. Сарафов обаче се спаси, след като Прокурорската колегия реши, че е заварено положение и за него промяната не важи.

Заради разнопосочните мнения Съдийската колегия на ВСС реши да предложи на Пленума се обърне към парламента за автентично тълкуване на въпросния член.

Сегашната позиция на ВСС на практика оставя въпроса отворен, а Борислав Сарафов може да остане и.ф. задълго или докато Прокурорската колегия го подкрепя.

Аргументите, с които съдебните кадровици отказаха да питат Народното събрание за мандата на Сарафов бяха два. Първият - до момента ВСС е отправил две искания за автентично тълкуване на разпоредби от закони, но не е получил нито един отговор от парламента. Вторият - Прокурорската колегия вече е решила този въпрос за себе си.

Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната-Демократична България" бяха категорични, че целта на закона е да се прекрати практиката временно заеманите длъжности да се превръщат във "фактическа постоянност", да се осигури навременен избор на титуляр и да се утвърди легитимността на кадровите решения на ВСС.

Накрая председателстващият ВСС Боян Магдалинчев обобщи, че решенията на двете колегии остават валидни - Мариника Чернева встъпва като и.ф председател на ВАС, а Сарафов остава и.ф главен прокурор.