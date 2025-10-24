ВКС окончателно: 9 г. затвор за мъжа, причинил смъртта на Ферарио Спасов

OFFNews 24 октомври 2025 в 16:18 1616 1
Ферарио Спасов

Снимка Архив
Ферарио Спасов

Върховният касационен съд потвърди присъдата от 9 г. затвор на Начо Пантелеев, който причини смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа. 

На практика ВКС оставя в сила постановеното от Апелативния съд-Велико Търново. 

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Начо Пантелеев. Той е признат за виновен за това, че на 11 ноември 2023 г. е нарушил правилата за движение, като е превишил почти двойно позволената скорост от 90 км/ч за този участък и е предизвикат катастрофа с колата на Ферарио Спасов. Деянието е особено тежък случай. Присъдата на първата инстанция е 5 г. затвор и 5 г. без право да управлява МПС.

Следва обжалване пред Апелативния съд присъдата е променена на 9 г. лишаване от свобода и 11 г. без право да управлява моторно превозно средство.

Върховните магистрати решиха, че жалбата на обвиняемия е неоснователна. ВКС смята, че не са необходими нови доказателства за вината на Пантелеев и че долната инстанция правилно е приела, че престъплението е извършено при по-тежката форма на непредпазливост - престъпна самонадеяност, което завишава както обществената опасност на деянието, така и на дееца.

По отношение на възражението за явна несправедливост на наложеното наказание върховните съдии намират оплакването за неоснователно. Взети са предвид и предишни провинения на Пантелеев за превишена скорост.

    1605

    1

    Mumko

    24.10 2025 в 16:35

    -0
    +0
    Браво на съдиите този път.
    Наглия мангал решил да жали та от пет на девет.
     
