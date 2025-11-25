ВКС одобри 12 съдии, съгласни да са ad hoc прокурор

Върховният касационен съд утвърди списък от 12 съдии от София и Варна, от който ще бъде избран следващият разследващ главния прокурор.

На 20 ноември Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд е одобрило списъка, съобщи правният сайт "Лекс".

В него влизат двама апелативни и 10 окръжни магистрати:

Георги Ушев – Софийски апелативен съд;

Маргаритка Шербанова – Софийски апелативен съд;

Мирослава Тодорова – Софийски градски съд;

Петя Крънчева – Софийски градски съд;

Даниела Борисова – Софийски градски съд;

Атанас Атанасов – Софийски градски съд;

Антон Урумов – Софийски градски съд;

Тони Гетов – Софийски градски съд;

Вилислава Ангелова – Софийски градски съд;

Деян Денев – Окръжен съд-Варна;

Асен Попов – Окръжен съд-Варна;

Петър Петров – Окръжен съд-Варна.

Според Закона за съдебната власт Общото събрание на НК на ВКС одобрява списък от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните 7 г. преди включването им в списъка са работили като наказателни съдии.

Измежду тях, на случаен принцип се разпределя преписката в случаите по чл. 411а от НПК (наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник). Съдиите се включват в списъка след писмено съгласие.

За първи път списък със съдии, които са съгласни да станат прокурори за 2 г., за да проверяват и разследват главния прокурор, беше одобрен на 20 юни 2023 г. На принципа на случайния подбор на включената в него съдия Даниела Талева е разпределена първата преписка, образувана по новия ред в НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник. След това е назначена за ad hoc прокурор.

На 7 декември Талева освобождава поста.