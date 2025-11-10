Върховен съдия разпореди проверка дали Сарафов заема незаконно поста главен прокурор

Заместник-председателят на Върховния касационен съд Лада Паунова е разпоредила на специалния ад хок прокурор Даниела Талева да провери сигнал срещу Борислав Сарафов за това, че заема незаконно поста главен прокурор. Сигналът е подаден от гражданското сдружение БОЕЦ.

БОЕЦ са получили препис от разпореждането на Паунова и го публикуваха в официалната си фейсбук страница.

"Твърденията в сигнала най-общо са свързани със заемането на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор и осъществяването на властнически правомощия и правомощия, касаещи дейността на прокуратурата, от Борислав Сарафов, без същият да има законовото право за това. Според подателя на сигнала, изложеното съставлява данни за извършени престъпления. Наличието на твърдения за извършени престъпления от страна на и.ф. главен прокурор обуславя ангажиране на компетентността на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главен прокурор или негов заместник, който разполага с ресурс за тяхното разследване" - пише в разпореждането.

"Талева няма как да смачка всичко, защото БОЕЦ водим инициативата и изпреварваме ходовете на мафията. Днес внесохме сигнал срещу нея в СГС за неизпълнение на задължителни съдебни указания! За утре имаме нова изненада" - заявиха от гражданското сдружение.