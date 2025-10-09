Уволнен заради убийството на Митко от Цалапица полицай осъди МВР

Уволнен заради убийството на Димитър Малинов от Цалапица полицай осъди МВР за 7000 лв. Това е бившият началник на "Криминална полиция" в Районното управление в Стамболийски Дамян Капов.

Общественото напрежение след убийството прерасна в протести, които се проведоха не само пред полицейското управление, но и пред дома на Капов.

Според Административния съд в Пловдив, където е заведено делото срещу МВР, дисциплинарното уволнение е било незаконосъобразно и е уронило достойнството и доброто име на униформения, съобщи Нова тв. Капов за втори път съди вътрешното ведомство - първият оспори заповедта за отстраняването си, след което беше преместен в друго полицейско управление. Сега твърди, че е преживял тежък психически срив в резултат на уволнението си.

Поискал е 15 000 лв. обезщетение, но съдът е постановил 7000 лв. Решението може да се обжалва пред ВАС.

Майката на убития Димитър Малинов - Атанаска Бакалова, определи решението като "шамар в лицето".

"Става дума за човека, който отказваше да бъде разбит профилът на Митко, каза ни да си търсим хакер. Същият човек заключи, че обвиняемите за убийството близнаци и кокошка не можели да заколят. А Рангел Бизюрев няма как да е виновен, защото имал двупосочен билет за Германия. Очаквахме, че поне ще има виновен за забавеното издирване на Митко, но се оказа, че такъв няма. Синът ми беше заровен седем дни, но виновен няма. Трябваше да има отстранени, а не възстановени на работа. Сами провеждахме разследване и търсехме Митко. Трима полицаи бяха уволнени по случая. Вярвах, че имаме правосъдие, но не е така", заяви Бакалова.

Тя изрази надежда, че на следващото заседание на 6 ноември - втора инстанция на Апелативния съд, Бизюрев ще получи доживотна присъда.

"Установено е, че само той е нанасял ударите по Митко, но той не признава това. Детето ми можеше да бъде спасено, но е било заровено. Съучастниците получиха много лека присъда за умишлено убийство. А Бизюрев на първа инстанция получи 15 г. затвор. Убийството дори не беше определено като жестоко. Обжалваме тази присъда", допълни почернената майка.

Битката ѝ за справедливост продължава вече 2 г., а през това време всички уволнени и отстранени полицаи по случая успяха да осъдят МВР.

24-годишният Димитър Малинов изчезна на 20 юли 2023 г. Седмица по-късно бе съобщено, че е бил убит и тялото му е намерено заровено под строителни отпадъци край Цалапица. Установен като извършител бе Рангел Бизюрев от същото село.

Убийството на момчето предизвика вълна от протести и искане за справедлива присъда.