Столична община окончателно осъдена да премести трамвая на Скобелев

Столичната община е осъдена окончателно и има срок от една година да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев“ (между бул. „Витоша“ и „Петте кьошета“), съобщи Лекс, като цитира решение на ВКС.

Временнота трасе беше изградено през 2010 г. заради строящото се тогава метро в района и трябваше да съществува до 2012 г. Общината обаче не направи нищо, за да преустанови временната мярка, а през 2017 г. живущи в района граждани заведоха два колективни иска срещу общината, с които поискаха трасето да бъде премахнато или преместено заради непоносимия шум.

Делото пък продължи още 8 години, колкото бяха нужни на трите инстанции да преценят, че действително общината е в нарушение, а на нея пък и това време не ѝ стигна, за да реши проблема. Нещо повече, всяко решение на съда беше обжалвано, а един от аргументите беше, че не е възможно трасето да бъде преместено само за една година.

Първото осъдително решение, с което общината беше осъдена да премести трасето, е на Софийския градски съд от август 2022 г. и от него вече минаха три години. През май миналата година Софийският апелативен съд (САС) го потвърди.

От него също мина повече от година, в която спорът беше отнесен до ВКС, а сега той остави решението в сила.

По трасето минават трамвайни линии 1, 6, 7 и 27. Данните по делото от разписанията показаха, че в делничен ден на час по линията минават 28 мотриси, а в празнични дни – по 10 за 60 минути. По отношение на оплакванията на хората от постоянния шум, от Центъра за градска мобилност са информирали, че трамваи там не се движат само от 22,55 ч. до 4,56 ч.

По делото беше приета и експертиза за нивото на шум в близките сгради. Вещите лица заключиха, че във всички шест жилищни помещения, в които са измервали шума, граничните стойности са били завишени. Засечените значими превишения са от порядъка на от 10 до 15 dB през деня и вечер от 9 до 14 dB над нормата.