Шофьор, прегазил човек в Козлодуй, излезе под гаранция. Мислил, че е хлътнал в дупка

Апелативният съд в София пусна под гаранция от 3000 лв. 20-годишния шофьор, който прегази и остави на място пешеходец на улица в Козлодуй.

Инцидентът се случи на 26 октомври рано сутринта. Пристигналият на мястото екип установил, че автомобил е блъснал 18-годишен пешеходец на платното, а водачът е напуснал мястото на катастрофата. Няколко часа по-късно е открит.

В мотивите си съдът посочи, че няма данни обвиняемият да е избягал от мястото на инцидента, тъй като не е разбрал, че е прегазил лежащ на пътя човек, а е мислил, че е минал през дупка.

После се е прибрал вкъщи, паркирал на обичайното място и не е правил опит да скрие щетите по колата. Бил е весел и спокоен.

Според магистратите няма опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление.

Определението на съда е окончателно.