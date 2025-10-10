СГС решава дали Благомир Коцев да излезе на свобода

Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. Това се случва ден, слек като варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати от ареста.

Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера (09.10), час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".

Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата.



За последно Благомир Коцев поиска по-лека мярка на 23 септември, но Софийският апелативен съд му отказа.