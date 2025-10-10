СГС решава дали Благомир Коцев да излезе на свобода

Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

OFFNews 10 октомври 2025 в 13:27 1039 1
Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. Това се случва ден, слек като варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати от ареста.

Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера (09.10), час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".

Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата.

За последно Благомир Коцев поиска по-лека мярка на 23 септември, но Софийският апелативен съд му отказа.

    avitohol

    10.10 2025 в 13:43

    Винаги ми е било мнго странно като напишат СГС решава.
    Не бе хора определен човек решава - не целия съд. Трябва име за да се знае кой какво прави в тази държава на колективната безотговорност.
     
