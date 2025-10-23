САС върна Никола Барбутов в ареста

OFFNews 23 октомври 2025 в 17:02 2917 0
Никола Барбутов

Снимка БГНЕС
Никола Барбутов (с костюма).

Пуснатият от Софийския градски съд бивш зам.-кмет на София Никола Барбутов се връща в ареста, постанови по-горната инстанция - Софийският апелативен съд.

САС прие, че на този етап обоснованото предложение за извършено от Барбутов престъпление не само не е разколебано, но се подкрепя и от нови доказателства.

Барбутов е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Преди месец Aпелативният съд освободи съветника му Петър Рафаилов срещу парична гаранция. Двамата бяха арестувани в края на юни след обвинения на кметовете на "Люлин" и "Младост", че са им оказвали натиск за определени обществени поръчки.

Апелативните магистрати се позоваха на техническа експертиза от телефонни разговори и приложения между Барбутов и свидетели, от които става ясно, че действително се говори за обществени поръчки.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия