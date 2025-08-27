Сърбия ни връща Никола Николов - Паскал, обвиняем по аферата в митниците

Сърбия ще екстрадира у нас Никола Николов-Паскал, който е обвиняем по аферата в митниците, съобщи бТВ.

Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване и по-късно освободен от ареста.

Паскал е обвинен заедно с баща и син Стефан и Мартин Димитрови, бившия директор на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и Петър Субев от "Гранична полиция" за участие в престъпна група у нас.

Обвиненията са за контрабанда на цигари през границата, пране на пари, подкупи и длъжностни престъпления.