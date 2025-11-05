Съдът пусна под гаранция пияния бивш шеф на 'Автомагистрали', помел 6 коли в София

Софийският районен съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. Филип Маркулиев, който в неделя вечерта пиян блъсна с автомобила си 6 коли на столичния булевард "Витоша".
Съдът не уважи искането на прокуратурата бившия член на съвета на директорите на държавното дружество "Автомагистрали" да остане в ареста.
Според адвоката на Маркулиев двете престъпления, по които клиентът му е обвиняем, не са тежки и умишлени. Самият задържан поиска от съда по-лека мярка, за да може да продължи да управлява фирмата си.
"Много съжалявам за случилото се, срамувам се, не е имало умисъл, а лошо стечение на обстоятелствата", каза Маркулиев.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3537
1
05.11 2025 в 15:22
Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск да се предадат, градовете са обкръжени
Комисия ''Сорос'' ще има, 17 отсъстващи евроатлантици от ПП-ДБ и ГЕРБ я направиха възможна
Поне 10 ранени, след като мъж се вряза с колата си в хора във Франция (допълнена)
Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск да се предадат, градовете са обкръжени
Поискаха забрана на Маша и мечокът, филмът противоречал на руските ценности