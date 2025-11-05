Съдът пусна под гаранция пияния бивш шеф на 'Автомагистрали', помел 6 коли в София

Софийският районен съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. Филип Маркулиев, който в неделя вечерта пиян блъсна с автомобила си 6 коли на столичния булевард "Витоша".

Съдът не уважи искането на прокуратурата бившия член на съвета на директорите на държавното дружество "Автомагистрали" да остане в ареста.

Според адвоката на Маркулиев двете престъпления, по които клиентът му е обвиняем, не са тежки и умишлени. Самият задържан поиска от съда по-лека мярка, за да може да продължи да управлява фирмата си.