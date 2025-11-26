Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест

Софийският градски съд промени в по-лека мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и му наложи домашен арест.

Според съда няма реални причини за задържането му в ареста. Определението обаче не е окончателно и може да се обжалва.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и престъпления по служба. Прокуратурата внесе обвинителен акт наскоро срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – зам.-кмет на район "Люлин".

Преди месец друг съдебен състав на СГС промени мярката за неотклонение на Барбутов и му наложи домашен арест, но след това апелативният съд го върна в ареста.

Защитникът на Барбутов адвокат Ина Лулчева поиска изменения на мярката, като отбеляза, че клиентът ѝ вече над пет месеца се намира в ареста.

"Налице няма нито едно ново обстоятелство, което да обосновава тази най-тежка мярка за неотклонение", каза защитникът.

И допълни, че мярката за неотклонение не трябва да бъде нито наказание, нито превенция. Лулчева наблегна на факта, че клиентът й е неосъждан, семеен с две малки деца, и не е установено поведението му да затруднява процеса. Освен това няма данни да извърши друго престъпление или да се укрие.

"Моля за по-лека мярка, за да бъда близо до семейството си", каза пред съда Никола Барбутов.

Прокурор Илиян Точев от Софийска градска прокуратура изтъкна, че няма основания за промяна на мярката за неотклонение, както и че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов е извършил престъплението, за което е обвинен.