Съдът оневини Лена Бориславова по делото 'Корал'

Депутатът от ПП-ДБ обясни в съдебната зала, че никога не е фалшифицирала документи

OFFNews 18 ноември 2025 в 16:01 3426 8
Лена Бориславова

Снимка БГНЕС
Лена Бориславова и защитникът и Даниела Доковска

Депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Лена Бориславова е невинна по делото "Корал" и от нея не може да се търси отговорност за съзнателно използване на неистински документи, постанови Софийският районен съд. 

През февруари Софийската районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу Бориславова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите върху тях са положени от членове на Сдружение "Да запазим Корал".

Това е ставало в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г., твърди прокуратурата. 

"Никога не съм фалшифицирала документи и не съм използвала съзнателно неистински документи или документи с невярно съдържание", обяви Лена Бориславова в съдената зала днес. 

Тя обясни, че се е случвало "с колеги от кантората да си послужим с електронните подписи на колеги". Затова Бориславова държала електронния си подпис с паролата на бюрото си, "за да бъде използван, когато се налага".

СРП пледира да се наложи справедливо наказание, което по закон е административно. Защитникът на депутата Даниела Доковска настоя да бъде оправдана, а обвинението определи като нелепо.

Присъдата на СРС не е окончателна и може да се обжалва пред по-горна инстанция.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4005

    8

    PaulPierce

    18.11 2025 в 18:57

    -0
    +0
    Няма значение. Неграмотният електорат вече беше облъчен, че има някакви схеми с подписи, митници и прочие измислици, затвърдено от Румен Митрофанов, че са неможачи.
    Хайде сега честити ви можачи :)

    4915

    7

    Читателка

    18.11 2025 в 18:51

    -0
    +0
    Сега да заведе дело срещу клептократурата...дано си е подговила документи..Кой не се е хванал той не я е осъдил тази идиотщина..

    2970

    6

    Джендо Джедев

    18.11 2025 в 17:27

    -0
    +6
    Сребърцето,

    Питай Боце, той със сигурност знае. А може и новото си шефче - Шиши. :D

    47

    5

    Октим

    18.11 2025 в 17:06

    -0
    +17
    Сега да видим какви ще са следващите лъжливи обвинения срещу нея, а и други от ПП-ДБ? Вече очаквам да ги изкарат виновни и за 100-годишната война между Англия и Франция от 1337 до 1453 г. ...

    1505

    4

    СребъренЛок

    18.11 2025 в 17:05

    -7
    +0
    Решението на съда означава ли, че навсякъде където госпожата е слагала електронния си подпис е възможно своеволно да са го слагали и други и всъщност тя да не е знаела къде какво подписва. И всъщност голяма част от документите с неин подпис да са неистински по същество? Има ли между тези документи официални държавни документи? Има ли между тези документи такива с ограничен достъп или специално предназначение?

    2970

    3

    Джендо Джедев

    18.11 2025 в 16:41

    -0
    +7
    Даже и милото ни родно съдилище не е толкова нагло и сервилно към кукловодите, че да опраска Бориславова. Чак до Европа се разсмърдя покрай варненския кмет, та, види се, тоя път са решили да оставят Бориславова само с ********, които намятаха по нея. Чакаме следващото дело срещу нея. За какво ли ще е? За оня парапет? ;) Няма да е зле Бориславова да заведе едно дело срещу прокуратурата - като генерала с одеялата. Колкото повече това недоносче прокуратурата става за смях, толкова по-добре!

    5129

    2

    Mateevk

    18.11 2025 в 16:22

    -0
    +14
    Обаче ефектът е постигнат. Калта е хвърлена и е работа на окаляния да си я чисти. Окалващите са невинни!

    14054

    1

    Ivan Terziysky

    18.11 2025 в 16:14

    -0
    +16
    Един балон на тиквата и магнитски се спижури. Браво на съда!
     