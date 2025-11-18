Съдът оневини Лена Бориславова по делото 'Корал'

Депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Лена Бориславова е невинна по делото "Корал" и от нея не може да се търси отговорност за съзнателно използване на неистински документи, постанови Софийският районен съд.

През февруари Софийската районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу Бориславова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите върху тях са положени от членове на Сдружение "Да запазим Корал".

Това е ставало в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г., твърди прокуратурата.

"Никога не съм фалшифицирала документи и не съм използвала съзнателно неистински документи или документи с невярно съдържание", обяви Лена Бориславова в съдената зала днес.

Тя обясни, че се е случвало "с колеги от кантората да си послужим с електронните подписи на колеги". Затова Бориславова държала електронния си подпис с паролата на бюрото си, "за да бъде използван, когато се налага".

СРП пледира да се наложи справедливо наказание, което по закон е административно. Защитникът на депутата Даниела Доковска настоя да бъде оправдана, а обвинението определи като нелепо.

Присъдата на СРС не е окончателна и може да се обжалва пред по-горна инстанция.