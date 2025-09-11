Разширяване на възможността за смяна на главния прокурор, предлагат ДБ

"Демократична България" внася законопроект за промени в Закона за съдебната власт за разширяване на възможността за смяна на главния прокурор.

Това съобщиха бившите правосъдни министри от формацията Надежда Йорданова и Атанас Славов в кулоарите на парламента.

Ако се приемат промените, то главният прокурор ще може да бъде сменен по искане на Омбудсмана, председателя на ВКС, Общо събрание на наказателна колегия на ВКС, Пленума на ВКС и 1/5 от народните представители. В момента само министърът на правосъдието и трима от членовете на прокурорската колегия на ВСС могат да поискат освобождаването на главния прокурор.

Двамата депутати от ДБ казаха, че досега са чакали управляващото мнозинство да внесе промените, тъй като по-голямата част от текстовете са подготвени миналата година.

Атанас Славов каза, че ДБ предлагат гласовете на съдиите във ВСС да се зачита с по-голяма тежест - т.нар. двойно мнозинство при гласуванията в съдийската колегия.

"Предлагаме деполитизиран избор на членове на ВСС и на Инспектората към ВСС. Изрична норма, че членовете на ВСС от парламентарната квота са задължително политически неутрални, не трябва да са заемали позиции в НС, в правителството и ръководствата на партии", обясни той.

Освен от партии хора за ВСС ще могат да бъдат предлагани от Висшия адвокатски съвет, както и от най-добрите висши училища със специалност право в България.

Промените биха дали възможност и на магистратите в инспекторатите да излъчват повече от половината от членовете на Инспектората към ВСС. Атанас Славов акцентира и върху нуждата от ограничаването на прокурорските проверки, с които по думите му в последните години много се злоупотребява.

Ако събере достатъчно подкрепа в пленарната зала, законопроектът на ДБ би задължил ВСС да избере нови и.ф. главен прокурор и председател на ВАС до 2 седмици от приемането му.

"Това е поредната стъпка от нашия план за отпор на завладяната държава", заяви Надежда Йорданова. "Това не са нови идеи, въпросът е те да видят бял свят", допълни Атанас Славов, но каза, че не очаква подкрепа, тъй като част от предложенията са били причина за краха на т.нар. "сглобка" на ПП-ДБ с ГЕРБ.