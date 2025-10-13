Прокурор Занев бил отстранен по 'Хемусгейт' заради лошо отношение към Бойко Борисов

Лошо отношение към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е коствало на прокурор Ивайло Занев отстраняване от разследването за изнесените с чували 54 млн. лв. за строежа на магистрала "Хемус", съобщи самият обвинител пред бТВ.

И уточни, че никога и по никакъв начин не е изразявал негативно отношение към Борисов или към когото и да било друг.

Преди дни Антикорупционният фонд публикува своето разследване "Хемусгейт", в което разказа, че обвинителният акт по делото, изготвен от прокурор Занев през 2023 г., не вижда бял свят, а Занев е бил отстранен. Според обвинителния акт подизпълнителите по проекта е трябвало да бъдат пратени на съд по обвинения за престъпна група, извършвала длъжностно присвояване и пране на пари. Делото е прекратено.

Ивайло Занев разказа днес, че според мотивите за отстраняването му, неговото негативно отношение към Борисов било изразено в хода на разпита като свидетел на бившия вътрешен министър Бойко Рашков.

"Това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал. Ако се погледне протоколът от разпита, ще се види, че няма никакво негативно отношение към когото и да било. Задаваха се въпроси на Рашков и той непрекъснато, чисто политически, реагираше на въпросите ми къде са и какво му е известно за парите, които са били изтеглени от банките и са били дадени на един от обвиняемите. Той непрекъснато отговаряше: Ще питате бившите управляващи, Бойко Борисов и т.н.", посочи Занев.

Бойко Рашков обяви през ноември 2022 г., че "парите са стигнали до кухи фирми, оттам до лица, които са ги ползвали не за строеж на магистрала "Хемус", а са закупени скъпоструващи луксозни имоти в София". В началото на с.г. Рашков обяви, че 30-40% от изплатените аванси за строежа на автомагистрала "Хемус" са прехвърлени на ГЕРБ. Партията заведе иск срещу него за 100 000 лв.

Според прокурор Занев обаче е трудно да се да се проследи пътят на парите след толкова време. Той обясни, че за съжаление не са успели да намерят доказателства да това, "иначе щеше да има обвинения и за други длъжностни лица".

"Стигнахме само до нивото на управителите на подизпълнителите на "Автомагистрали", които са посочени в схемата. Прокурор от Апелативната прокуратура прецени, че сме били предубедени и заинтересовани от изхода на делото. Измислиха се по отношение на мен някакви политически пристрастия, каквито аз никога в кариерата си не съм допускал, и след това бяха определени нови наблюдаващи прокурори", посочи прокурорът.

После подал сигнал до ad hoc прокурорa Даниела Талева и до Антикорупционната комисия, за да проследи дали е било оказано влияние от ръководството на прокуратурата върху прокурора, който го е отстранил. До отстраняването му се стигнало след искания за отвод с аргумент, че той и екипът не са обективни. След това делото е било изискано от тогавашния зам. апелативен прокурор на София Емилия Русинова, която отвела тримата прокурори. Те обжалвали решението пред върховната прокуратура, но то било потвърдено.

По сигнала на Занев е отказано да бъде образувано досъдебно производство. Самият той смята, че колегите му, които поели случая, не са действали по вътрешно убеждение.

Ивайло Занев допълни, че и той самият не е наясно къде са отишли парите в чувалите, като за последно е установено, че са били в склад в Благоевградско. Занев разкри и схемата, която е описал в проекта си за обвинителен акт.

"Дружеството X се явява подизпълнител на "Aвтомагистрали" ЕАД. То получава на основания договори за доставка на материали или за наем на механизации и строителна техника авансови плащания в размер на 100 млн. лв., които са почти изцяло цената на стойността на двата договора", обясни прокурорът.

От въпросните 100 милиона подизпълнителят преценил, че може да изпълни договорите на стойност от 80 милиона, в което е включена и комисионната печалбата. Останалите 20 млн. лв. калкулирал като скрита печалба.

Но за да се случи това, "Автомагистртари" трябва да наема екип от инженери, проектанти и строители, които правят съответните изчисления и предоставят паралелни проекти на изготвеното от "Автомагистрали" или от АПИ и въз основа на тези паралелни проекти следва да се извърши съответното изпълнение. То обаче ще е за сметка на качеството на материалите и на вложеното количество.

В маржа, който ще се получи като скрита печалба, са включени и други спестени разходи - например за изплащането на осигуровки.

Парите могат да се проследят по банков път, но когато постъпят по сметките на мнимите подизпилнители (обичайно кухи фирми), изчезват.