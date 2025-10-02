Прокурор отказа да образува производство срещу Делян Пеевски

Зам. градският прокурор на София Дойчо Тарев е отказал да образува наказателно производство за хулиганство срещу лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.
За това съобщи бившият наказателен съдия и сегашен адвокат Методи Лалов на страницата си във Фейсбуук.
"За Пеевски бързичко - на 23.09 подадохме с Георги Георгиев от БОЕЦ сигнала, 9 дни по-късно има отказ. А гражданите чакат с месеци и години. Прокуратурата отдавна не служи на гражданите. Хулиганство има, конкретни мотиви за обратното Тарев не е съумял да изложи", е написал Лалов и е показал решението на Тарев.
Става дума за репликите, които Пеевски подхвърли към Асен Василев и Кирил Петков от "Продължаваме промяната" при блокадата на входа за автомобили пред сегашната сграда на Народното събрание. Пеевски бе принуден да извърви пеша разстоянието, скара се с протестиращите и отправи неприлични подмятания към Василев и Петков.
"Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил митниците, икономиката! Погледни колко си смешен, бе! Отивай у вас да те оправят по пеньоар…", изкрещя лидерът на ДПС-НН към председателя на ПП.
"Айде тичай при парапета, бе, тичай при Лена, наркоман, наркоман", бе репликата му към Кирил Петков.
02.10 2025 в 17:35
