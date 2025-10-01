Прокуратурата в Бургас с извънреден брифинг за случая ''Каблешково''

Прокуратурата с Бургас ще даде извънреден брифинг в 15 ч. по случая с предполагаемо насилие над 4-годишно дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие.

За него разказа в репортаж журналистката Тина Ивайлова. Репортажът предизвика вълна от тревога и дори призиви за строги мерки срещу възпитателка в детското заведение.

Към момента се провежда разследване на няколко институции, а заключенията не са оповестени.

Мнозина изказаха мнения, че не всички твърдения отговарят на истината, но поради това, че е намесено дете, не желаят да коментират.

Междувременно, заради чувствителността на случая, засегнатите страни са получили забрана за публични коментари.

OFFNews ще следи брифинга и ще ви информира за развитието.

Органите на Полицията вече свършиха своята работа и сигналът е предаден към Прокуратурата. Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но в наши дни не е трудно да се даде повод за омраза или да се създаде скандал. По-трудно е да сме търпеливи за истината, коментират от Община Поморие.