Прокуратурата ще проверява условията в килиите на Благомир Коцев и Никола Барбутов

Софийската градска прокуратура ще проверява условията в затвора, в които са настанени варненският кмет Благомир Коцев и бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов, обяви зам. градският обвинител Ангел Кънев.
Двамата бяха преместени там от следствения арест.
Кънев посочи, че този конкретен случай ще бъде проверен, след като малко преди това Кирил Петков обяви, че условията са ужасни и единият е настанен в килия заедно с болен от хепатит B, а другият е в помещение с температура 15 градуса.
Прокурорът добави, че от Коцев и Барбутов не са постъпвали никакви сигнали срещу условията в затвора, за които разказаха техни близки и изтъкна, че се правят периодични проверки в местата за лишаване от свобода и нито една от тях не е завършила без да са констатирани нарушения.
19.11 2025 в 12:05
