Прокуратурата ще протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова

Прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийския районен съд спрямо Лена Бориславова, съобщиха от държавното обвинение.

Бориславова е обвинена, че в периода от 13 до 14 май 2021 г. в София, при условията на продължавано престъпление, с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях. Тя ги е представила пред Агенция по вписванията в София.

Вчера Софийският районен съд оправда Бориславова по обвиненията. БТА припомня, че делото се гледа само по административния ред, т.е. не се търси наказателна отговорност, а само административна.