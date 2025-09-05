Прокуратурата ще иска постоянен арест за биячите на Кожухаров

Окръжната прокуратура в Русе ще внесе искане за постоянен арест спрямо четиримата обвиняеми за побоя на директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров, съобщиха от държавното обвинение. Нападението е станало пред блока, в който живее той. Към момента състоянието на Кожухаров е стабилно, но травмата му е изключително тежка. От хода на лечението му ще зависи и какви обвинения ще бъдат повдигнати.

Двама души са привлечени като обвиняеми за хулиганство, а другите - за хулиганство и тежка телесна повреда, допълниха от прокуратурата.

Четиримата са задържани. Най-възрастният от тях - Виктор Иванов, е на 19 г. и е задържан за 72 часа, Кирил Гочев на 18 г. също остава в ареста за 72 часа. На 18-годишия Жулиен Кязъмов са повдигнати две обвинения, а 15-годишният Станислав А. също е с две обвинения и е задържан за 48 часа.

От прокуратурата обясниха, че колата от дрифта е собственост на Виктор Иванов, който е без баща, а майка му е починала преди 2 г. Отгледан е от баба си и работил в ресторант като сервитьор.

„Бяха събрани допълнителни данни и доказателства, с които да бъде направено заключение за нараняванията на Кожухаров. Делото е изпратено в Окръжната прокуратура, защото има тежка телесна повреда“, посочиха още от обвинениетои.

На 6 септември Окръжната прокуратура ще внесе искане за постоянен арест и за четиримата нападатели.