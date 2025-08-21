Прокуратурата се заема със санирания блок без парапети, от който полетя мъж

Окръжна прокуратура-Велико Търново е започнала разследване на инцидента в оставения с месеци без парапети на терасите блок в Свищов.

Преди дни там падна и загина 80-годишен мъж.

Блок "Патриарх Евтимий" е трябвало да бъде саниран. Ремонтът започнал през май, но парите свършили и е оставен без парапети по терасите.

В блока живеят над 120 семейства.

По случая са направени разпити и са назначени експертизи.