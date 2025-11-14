Прокуратурата на Кьовеши загуби дело за измама за 196 000 евро

Софийският градски съд оправда трима души, които миналата година Европейската прокуратура в България прати на съд за измама с евросубсидии за 196 000 евро.

Тогава от ведомството на Лаура Кьовеши съобщиха, че става дума за подадена невярна информация от фирма, за да бъде получена субсидия от 194 000 евро по проект за купуване на автоматизирани производствени линии за пластмасови изделия. За да получи парите, бенефициентът трябвало да представи оферти за покупката на оборудването от три различни фирми. Според прокуратурата една от офертите била фалшифицирана. Това станало с помощта на съучастник, работещ в компания, която уж е подала офертата. Според прокуратурата управителите на тази фирма не са разрешили офертата, нито са знаели, че тя е представена.

Офертата била внесена в Държавен фонд „Земеделие“, но парите не били изплатени, тъй като от фонда установили нередностите и докладвали за тях на Европейската прокуратура.

От присъдата на градския съд, цитирана от правния сайт "Лекс", е видно, че става дума за едноличен търговец, който е кандидатствал по проекта през 2018 г. и е пратен на съд за измама с европейски фондове, за което Наказателният кодекс предвижда от 1 до 6 г. затвор.

Подсъдими с мъжа са две жени, които според обвинението са били помагачи, като едната съставила, а другата набавила фалшивата оферта за доставка на машини и оборудване за автоматични линии за издуване на бутилки.

Присъдата на градския съд не е окончателна и може да се обжалва пред Софийския апелативен съд.