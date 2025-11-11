През декември делото за побоя над шефа на полицията в Русе ще влезе в съда

OFFNews 11 ноември 2025 в 22:16 291 0
Съдебна палата във Велико Търново

Снимка БГНЕС
Съдебната палата във Велико Търново

В средата на декември делото за побоя над директора на Областната дирекция на полицията в Русе Николай Кожухаров ще влезе в съда, каза пред БТА днес окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.

Той посочи, че са готови резултатите от всички експертизи, а фактическата обстановка е установена. По думите му предстои конкретизиране на обвиненията. Телесната повреда на русенския полицай е тежка, според заключенията на тройната експертиза, каза още Христов.

Към настоящия момент има жалби срещу мерките за неотклонение на извършителите, насрочени са дела по отношение на жалбите за 13 ноември.

Три от момчетата, нападнали полицейския директор Николай Кожухаров, са под домашен арест, а непълнолетният е с мярка "надзор от Детска педагогическа стая".

Делото беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по разследването.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     