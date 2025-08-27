Повдигнаха обвинение на шофьора, който се заби в кооперация в София

Софийска районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж за катастрофа в ж.к. "Дружба" след употреба на алкохол, съобщиха от СРП.

Инцидентът е от късния следобед на 26 август, а водачът на автомобил "Фолксваген", е шофирал с 1,44 промила алкохол в кръвта. Под въздействие на алкохола загубил контрол над превозното средство и катастрофирал. Правната квалификация на деянието е по чл. 343б, ал. 1 от НК, уточняват от прокуратурата.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".