Повдигат нови обвинения на кмета на Варна (обновена)

Варненският кмет Благомир Коцев се сдоби с две нови обвинения - за още два поискани подкупа и за принуда.

Според новите обвинения обаче вече не става дума за организирана престъпна група, а за престъпен сговор, действал от август 2024 г. до края на май 2025 г. В него отново фигурира, без да бъде назован, депутат от действащото Народно събрание.

Вече стана ясно, че това е лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Това бе причината делото да се гледа в София. Василев поиска да даде показания във връзка с отказа на прокуратурата във Варна да образува дело за набедяване срещу основната свидетелка Пламенка Димитрова, според която лидерът на ПП знаел, че от нея е искан подкуп. Той подаде сигнал срещу Димитрова, но прокуратурата отказа да се занимава с разследване с обяснението, че няма данни депутатът да е извършил престъпление.

Бизнесменът Ивайло Маринов, който бе обвинен като член на ОПГ, бе освободен още през юли. В началото на октомври другите двама от групата - общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бяха пуснати под домашен арест. Варненският кмет обаче остана зад решетките.

На Коцев е повдигнато обвинение, че в съучастие с Антоанета Петрова е поискал подкуп от предприемача Траян Георгиев, който искал да строи сграда в центъра на града. Преди повече от месец Софийският градски съд се позова на негови показания, за да остави Коцев в ареста. Тогава СГС посочи, че строителният бос имал среща с кмета и му било обяснено, че документите му са изрядни, но шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова му казала, че Коцев "иска 60 бона от новата валута". Именно тези показания са в основата и на обвинението срещу Петрова. Според обвинението срещу 60 000 евро двамата щели да упражнят влияние над зам.-кмета Пламен Китипов за издаването на заповед за одобрение на ПУП.

Третото обвинение за подкуп срещу Коцев е за поискани 21 000 лв. от Ивелин Иванов и отново е свързано със строителство. Той е искал да се обединят няколко имота в един.

Срещу кмета на Варна има и две нови обвинения за принуда. Едното е за това, че в съучастие с Николай Стефанов е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов.

Другото е за това, че поискал от Биляна Якова - ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт". Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, Якова ще бъде уволнена. Якова обаче не изготвила заявката и била освободена от работа.

Сутринта от Правосъдие за всеки обявиха за намеренията на прокуратурата във фейсбук.

Според организацията допълнителни обвинения ще получат и общинските съветници, които са обвинени заедно с Коцев - Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Двамата бяха пуснати под домашен арест на 9 октомври, а Коцев е в ареста от юли.

Ще бъде повдигнато обвинение и на Антоанета Петрова, пиар на община Варна. Според Правосъдие за всеки целта на новото обвинение е да се даде възможност Коцев да остане в ареста по-дълго време. Институционалната репресия продължава с пълна сила по ясна политическа поръчка, а крайната цел е не само Коцев да лежи в ареста за назидание и демонстрация на сила, но най- вече отстраняването му от поста кмет на Варна, пишат от организацията.

Очаква се в петък на Коцев и защитата му да им бъдат предявени всички материали по делото, което означава, че разследването за корупционна афера в община Варна е на финала си.

Вместо за участие в организирана престъпна група, Коцев вече е обвинен, че се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Николай Маринов и неизвестно лице с имунитет – народен представител от 51-вото Народно събрание, да извършат престъпление от общ характер, съобщи БНР. Променен е периодът на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 г. Досега беше до ноември м.г.

Коцев има обвинение за опит за принуда върху служителка от община Варна за прехвърляне на средства от една програма в друга, както и за искане на подкуп от Ивелин Иванов, Траян Георгиев и Пламенка Димитрова. Като съизвършител по обвиненията за искане на подкуп, освен Кателиев и Стефанов, е посочена и Антоанета Петрова.

Прецизираните обвинения на варненския кмет Благомир Коцев са били повдигнати тази сутрин, а на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов ще бъдат повдигнати днес през деня. Призовка да се яви пред разследващите органи е получила и Антоанета Петрова.