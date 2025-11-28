Полиция влезе в Община Своге днес по обед, научи OFFNews от свои източници.

По първоначална информация акцията е свързана с проект за фотоволтаици.

Преди дни Общинският съвет в Своге разгледа предложение за изменени на Общ устройствен план (ОУП ) с цел изграждане на два вятърни/хибридни парка (вятърен и фотоволтаичен). Вносител на доклада с предложението е кметът на Община Своге Емил Иванов. Кметът предложи да се промени предназначението на имотите от „земеделска територия“ в „предимно производствена устройствена зона“ с цел изграждане на два вятърни/хибридни парка (вятърен и фотоволтаичен), състоящи се от 41 броя вятърни генератори, всеки един генератор с мощност до 8 MW включително, с височина на всяка от кулите до 180 м, диаметър на ротора до 180 м, и от фотоволтаична централа, ведно с необходимите площадки за разполагане на кранове, пътища за достъп до вятърните генератори и фотоволтаичните централи, кабелни и оптични подземни и надземни трасета, подстанции, индустриална система за съхранение на електроенергия и всички други необходими съоръжения и оборудване за целите на експлоатация на вятърните и фотоволтаичните централи, ведно със спомагателни съоръжения за присъединяване към електропреносната и разпределителната мрежи на „Електроразпределителен Системен Оператор“ ЕАД за производство на електроенергия от ВЕИ.

Измененията ще засегнат кадастралната карта и кадастралните регистри на селата Буковец, Огоя, Осеновлаг, Свидня, Томпсън, Церецел и град Своге.

Няма потвърждение дали днешната акция засяга тези инвестиционни проекти.

Очаквайте подробности.