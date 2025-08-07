Подсъдимият по делото ''Дебора'' е на свобода срещу 10 000 лева гаранция

Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение на Георги Георгиев - „парична гаранция“. Съдът обаче намали размера й от 25 000 лв. на 10 000 лева, предаде bTV.
Съдебният състав приема, че към настоящия момент подсъдимият е вече почти 2 години и 2 месеца зад решетките, което съществено е намалило опасността той да извърши други престъпления.
В мотивите за облекчаване на мярката съдът подчертава, че само наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които Георгиев е обвинен, вече не е достатъчно основание за продължаващо задържане.
В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания.
Определението на Пловдивския Окръжен съд е окончателно.
В четвъртък следобед Георги Георгиев излезе от старозагорския затвор.
2000
4
07.08 2025 в 22:57
Чудя се ти дебил ли си, имбецил ли си пожелавам ти дълголетие, но преди това някой изперкъл смъркач да те изнасили пер ани, с хидравличен чук и после да направи оригами с носа и ушите ти, чрез макетно ножче. Докторите да де закърпят криво, ляво, та да илядиш и да продължиш да ни радваш с остроумие..
5030
3
07.08 2025 в 17:20
България, както и „западът“, за който говорите с ирония, има презумпция за невинност, но тя не отменя мярката за неотклонение при реална опасност или тежест на обвинението.
Европейският съд за правата на човека именно това казва: когато времето напредва, задържането трябва да се обоснове допълнително. Това не значи, че човекът е невинен – значи, че трябва да бъде съден по закон, не по обществен линч.
Смешно е да сравнявате случая с варненския кмет – единият е обвиняем по тежък наказателен казус, другият не е обвинен в нищо.
Ако не разбирате как работи правосъдието, не е нужно да омаловажавате болката на жертвите, нито да правите политически скечове от насилие.
Коментара ви е типичен пример за смесване на факти, полуистини и демагогия, гарнирани с обиди.
1620
2
07.08 2025 в 16:47
3243
1
07.08 2025 в 15:15
