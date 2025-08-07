Подсъдимият по делото ''Дебора'' е на свобода срещу 10 000 лева гаранция

Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение на Георги Георгиев - „парична гаранция“. Съдът обаче намали размера й от 25 000 лв. на 10 000 лева, предаде bTV.

Съдебният състав приема, че към настоящия момент подсъдимият е вече почти 2 години и 2 месеца зад решетките, което съществено е намалило опасността той да извърши други престъпления.

В мотивите за облекчаване на мярката съдът подчертава, че само наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които Георгиев е обвинен, вече не е достатъчно основание за продължаващо задържане.

В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания.

Определението на Пловдивския Окръжен съд е окончателно.

В четвъртък следобед Георги Георгиев излезе от старозагорския затвор.