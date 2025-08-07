Подсъдимият по делото ''Дебора'' е на свобода срещу 10 000 лева гаранция

OFFNews 07 август 2025 в 15:08 1080 4
Георги Георгиев и Дебора Михайлова

Снимка бТВ
Георги Георгиев и Дебора Михайлова

Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение на Георги Георгиев - „парична гаранция“. Съдът обаче намали размера й от 25 000 лв. на 10 000 лева, предаде bTV.

Съдебният състав приема, че към настоящия момент подсъдимият е вече почти 2 години и 2 месеца зад решетките, което съществено е намалило опасността той да извърши други престъпления.

В мотивите за облекчаване на мярката съдът подчертава, че само наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които Георгиев е обвинен, вече не е достатъчно основание за продължаващо задържане.

В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания.

Определението на Пловдивския Окръжен съд е окончателно.

В четвъртък следобед Георги Георгиев излезе от старозагорския затвор.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2000

    4

    DrohBoli

    07.08 2025 в 22:57

    -0
    +0
    До nms

    Чудя се ти дебил ли си, имбецил ли си пожелавам ти дълголетие, но преди това някой изперкъл смъркач да те изнасили пер ани, с хидравличен чук и после да направи оригами с носа и ушите ти, чрез макетно ножче. Докторите да де закърпят криво, ляво, та да илядиш и да продължиш да ни радваш с остроумие..

    5030

    3

    Dim

    07.08 2025 в 17:20

    -0
    +21
    Всъщност, Георги Георгиев не е „лежал“ 2 години заради миризма на парфюм, а защото беше обвинен в изключително тежко престъпление, с медицинска експертиза, свидетелски показания и разследване, продължило месеци.
    България, както и „западът“, за който говорите с ирония, има презумпция за невинност, но тя не отменя мярката за неотклонение при реална опасност или тежест на обвинението.
    Европейският съд за правата на човека именно това казва: когато времето напредва, задържането трябва да се обоснове допълнително. Това не значи, че човекът е невинен – значи, че трябва да бъде съден по закон, не по обществен линч.
    Смешно е да сравнявате случая с варненския кмет – единият е обвиняем по тежък наказателен казус, другият не е обвинен в нищо.
    Ако не разбирате как работи правосъдието, не е нужно да омаловажавате болката на жертвите, нито да правите политически скечове от насилие.
    Коментара ви е типичен пример за смесване на факти, полуистини и демагогия, гарнирани с обиди.

    1620

    2

    nms

    07.08 2025 в 16:47

    -28
    +2
    "Невиния човечец" няма осъдителна присъда , лежи зад решетките 2г по подозрение и че миришел на определен парфюм. Точно на запад за където крякат умнокрасивите и НПО се вихрят това няма да се случи. Но тук е друга бира, по същата процедура и варненския кмет ще търка нара и решетките, ама от де толкова акъл да го разберете.

    3243

    1

    user4eto

    07.08 2025 в 15:15

    -3
    +28
    Като гледам, скоро съда и свирка ще му направи и ще обърне обвинението към Дебора за тормоз над "невинният човечец".

     
    X

    Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул