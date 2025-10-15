По искане на прокуратурата в Марсилия у нас са задържани четирима заради черното тото

Четирима мъже са задържани по обвинение за организирана престъпна група за трансгранично пране на пари, корупция и измами, свързани с оторизирани спортни мероприятия на съответните федерации. Те са в ареста по искане на прокуратурата в Марсилия. Това е станало след европейски заповеди за разследване и за арест. Но за момента няма уточнение за какъв спорт са залозите от черното тото. При всички случаи става въпрос за такива от националните и международните календари.

Това се разбра от съвместната пресконференция на Софийската градска прокуратура, Национална следствена служба и ГДБОП, които уточниха, че престъпленията са извършвани дълго време.

"Задържаните са българи, но някои от тях имат и друго гражданство. Те не са обвиняеми в българската държава, нито изтърпяват някакъв вид наказание в България. Детайли относно предходната им съдимост към този момент, с оглед данните, които са ни дали френските власти, не можем да посочим на този етап", обясни прокурор Ангел Кънев.

Имена не бяха спомената, но медийни публикации посочват, че единият от задържаните е мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян. Кънев каза, че става дума за утежнено пране на пари, т.е. за особено тежък случай и в особено големи размери, както е формулирано в българското законодателство.

От френската прокуратура изрично са поискали конфиденциалност и да не се разгласява какви са параметрите на разследването, посочиха от Националното следствие.

"В края на април е постъпила европейската заповед за разследване в координация с Евроджъст, предприети са още тогава мерки, планирани са множество действия по разследването, установяване на имущественото състояние на лицата, които са заподозрени. Предприети са действия при строга конфиденциалност", посочи говорителят на НСлС Мариан Маринов.

Заради опазването на тайната нашите власти не са знаели предварително на кои адреси отиват. Имало сигнали за множество трансакции на три- и четирицифрени суми.

Прокурор Кънев обясни още, че от българския съд се иска да задържи четиримата в ареста, след което ще бъдат предадени на френските власти. Засега четиримата са задържани за до 72 часа, но предстои да се поиска мярка постоянен арест.