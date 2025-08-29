Петър Волгин не е оправдавал Народния съд, реши съдът

Софийският градски съд отхвърли колективния иск срещу Петър Волгин за публикацията му за Народния съд, съобщава БТА. Ищците, 41 граждани, наследници на жертви на Народния съд, твърдяха, че са лично засегнати от публикация на журналиста и евродепутат в социалните мрежи и настояваха за 100 хиляди лева обезщетение.

На 21 февруари 2018 г. Волгин разпространил в сайта pogled.info написана от него статия със заглавие „За Народния съд - без истерии", в която нарича всеки, който не споделя неговото мнение за „справедливия народен съд", „конюнктурни историци или обикновени илитерати".

„Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд", пише също Волгин на 1 февруари 2023 г. във Фейсбук, визирайки банкера Левон Хампарцумян.

Думите му бяха възприети с масово възмущение и като опит за нормализиране на т.нар. Народен съд, който е използван за политическото ликвидиране на над 2700 души в периода 1944-1945 г., под претекст за борба с фашизма. Много други хора, нарочени за врагове на народа, са екзекутирани дори без присъда.

„Припомням за какво става дума. В няколко свои публикации във Фейсбук през последните осем години твърдя, че днес в България трябва да се проведе Народен съд, пред който да застанат редица представители на политическия, икономическия, финансовия и медиен елит през последните 35 години. В резултат на изопаченото и манипулативно тълкуване на това мое схващане няколко десетки души, наследници на осъдени от Народния съд хора, заведоха колективен иск срещу мен и поискаха да им платя 100 000 лева/!?/ Обвиняваха ме, че съм оправдавал "комунистическия Народен съд" и съм "възхвалявал комунизма“, написа Петър Волгин в социалните мрежи.

С решението си съдия Биляна Магделинова приема, че в изказванията на Волгин няма положителна оценка за дейността на Народния съд и те са защитени от конституционното право на свобода на словото. Съдията пише още, че още от ученическите си години Волгин има активна гражданска позиция и критикува управлението на държавата и лицата, занимаващи се с него.

Според Волгин това решение на съда е важно, защото „слага спирачка пред опитите на днешните правоверни психодесни фанатици да обезсилят свободата на словото и да накарат всички ние да мислим и говорим едно и също“.

Петър Волгин е евродепутат от „Възраждане", член на определяната като крайнодясна парламентарна група „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент. Има дългогодишна кариера като журналист в БНР и собствен подкаст.

„В това дело победи не Петър Волгин, победи плурализмът“, коментира евродепутатът.

Делото бе гледано на първа инстанция.