Първи учебен ден: 16-годишен заплаши с нож и ограби батко на 17 г. в подлеза на метрото

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишно момче за грабеж над 17-годишен младеж, при който е използвана заплаха с нож, съобщиха от СРП.
На 15 септември в района на подлеза на метростанция „Сердика“ в София, обвиняемият К.К. като непълнолетен, но разбиращ значението на извършеното, е отнел 150 лева от владението на младо момче, като е използвал заплаха. Обвиняемият насочил нож към младежа и му казал: „Давай парите, едно намушкване и си дотам“.
По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 48 часа.
Наказанието, което може да получи, е от 2 до 10 години.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняеми.
