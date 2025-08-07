Оставят в ареста мъжа, обвинен в тероризъм и умишлен палеж във Велико Търново

Стоян Денчев, обвинен в тероризъм за всяване на смут в обществото след умишлено запалване на огън във Велико Търново, е оставен в ареста. Това реши Апелативният съд в София.

Мъжът беше заловен след разпространен клип как подпалва борова гора край Велико Търново.

33-годишният мъж живее в Ямбол и има завършено средно образование. Той е криминално проявен и осъждан за шофиране след употреба на наркотици.

В нощта на 26 юли мъжът е празнувал рожден ден на свой приятел във Велико Търново.

Той и още един от компанията тръгват по пътека, която свързва двата квартала „Чолаковци“ и „Бузлуджа“ и започва да пали растителността край нея. Сигнал за палежа е подаден от рожденика.