Омбудсманът дава на КС изискването да бъдат платени всички глоби, за да мине колата технически преглед

Институцията на Омбудсмана ще подаде до края на седмицата конституционна жалба по отношение част от последните изменения в Закона за движение по пътищата, обяви омбудсманът Велислава Делчева пред bTV.

Пред Конституционния съд ще бъде атакувана разпоредбата, според която не може моторното превозно средство да мине технически преглед, ако собственикът или лицето, което представя автомобила в пункта, не е платил всички глоби и фишове. Промяната влиза в сила от май 2026 г.

Във връзка с въвеждането на еврото омбудсманът посочи, че информационните кампании на институциите и организациите са свършили работа.

Относно отоплението и формулата за изчисление на сградна инсталация, Велислава Делчева каза, че все още няма яснота по този въпрос и съществува правен вакуум от септември, когато Върховният административен съд спря използването на настоящата формула. След това имаше решение на Съда на ЕС, който казва, че тази формула е неточна, неясна и непрозрачна и не дава възможност на гражданите да разберат как плащат тази енергия.

Отоплителният сезон започна, изпратих писмо към министъра на енергетиката и „Топлофикация“, за да дадат яснота какво ще се случи, каза омбудсманът. Тя уточни, че през миналата седмица в Министерството на енергетиката се е събрала работна група с топлофикационните дружества, експерти, топлинните счетоводители, на която е решено в най-скоро време да се намери изход от ситуацията.