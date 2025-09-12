Нарязаната с макетно ножче Дебора: Отчаяна съм. Обвиняемият Георги: Невинен съм

OFFNews 12 септември 2025 в 12:49 1213 2
Георги и Дебора
Георги Георгиев и Дебора Михайлова

Нарязаната с макетно ножче Дебора Михайлова от бившия си приятел Георги Георгиев обяви на влизане в съдебната, където делото започна отначало и се гледа при закрити врати заради огласяване на интимни подробности от живота на двамата, че е разочарована и се страхува за живота си.

Днес за първи път Дебора и Георги се срещнаха очи в очи. На 7 август Георгиев бе освободен от ареста срещу парична гаранция от 10 000 лв. Той престоя в ареста 2 години 2 месеца.

Срещу Георгиев са повдигнати обвинения за отправяне на смъртни заплахи и причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова.

"Не съм виновен, надявам се съдът да бъде обективен и да излезе истината", обяви Георгиев. 

Преди заседанието Дебора Михайлова изрази разочарование от проточилото се дело и липсата на ефективна присъда. Тя отново трябваше да даде показания за случилото се на следващото съдебно заседание.

„Това по-скоро ме отчайва, защото не се дава никакъв пример на жените, които са претърпели подобни неща“, каза тя.

Дебора Михайлова бе нарязана с макетно ножче от тогавашния си приятел Георги Георгиев през лятото на 2023 г., а деянието предизвика вълна от съпричастност в цялата страна - хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. Състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април. 

Защитниците на Георгиев поискаха прекратяване на съдебното производство и връщането му в досъдебна фаза. Причината е, че разследващ полицай по делото и свидетел, който също е полицай, са съпрузи. Те се уповават на влязъл в сила съдебен акт на Окръжен съд – Стара Загора по друго дело, че подобна връзка представлява пречка. Там същите униформени отново са разследващ и свидетел.

По делото „Дебора“ свидетелят първи е извършил разузнавателна беседа с Михайлова, разпитан е като свидетел, получавал е веществени доказателства чрез протоколи, които са прилагани по делото, а в същото време неговата съпруга е била разследващият полицай, допълниха юристите.

Съдът отхвърли искането на адвокатите и делото продължи с разпити на свидетели.

    bls

    12.09 2025 в 13:03

    "Дебора Михайлова бе нарязана с макетно ножче от тогавашния си приятел Георги Георгиев през лятото на 2023 г." - ако този в крайна сметка бъде оправдан за нарязването (щото може да го осъдят за заплахи някакви) лично аз про боно ще му съдействам за да ви заведе едно дело за поне половин милион лева обезщетение.

    1

    bls

    12.09 2025 в 13:02

    "Нарязаната с макетно ножче Дебора Михайлова от бившия си приятел Георги Георгиев" - Офнюз упорито отказва да го нарича подсъдим, или обвиненият за това, че .. - Пичове, нали разбирате, че спрямо тоя все още има презумпцията за невиновност особено в хипотезата, че все още няма огласени никакви преки доказателства за вината му. По същата логика трябва да наричате кметът на Варна Коцев, чиято мярка се гледа в момента - корупционерът Коцев, който .... Или Коцев, който взе пари за да повлияе на обществена поръчка ... Обективна медия или не?
     