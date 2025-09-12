Нарязаната с макетно ножче Дебора: Отчаяна съм. Обвиняемият Георги: Невинен съм

Нарязаната с макетно ножче Дебора Михайлова от бившия си приятел Георги Георгиев обяви на влизане в съдебната, където делото започна отначало и се гледа при закрити врати заради огласяване на интимни подробности от живота на двамата, че е разочарована и се страхува за живота си.

Днес за първи път Дебора и Георги се срещнаха очи в очи. На 7 август Георгиев бе освободен от ареста срещу парична гаранция от 10 000 лв. Той престоя в ареста 2 години 2 месеца.

Срещу Георгиев са повдигнати обвинения за отправяне на смъртни заплахи и причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова.

"Не съм виновен, надявам се съдът да бъде обективен и да излезе истината", обяви Георгиев.

Преди заседанието Дебора Михайлова изрази разочарование от проточилото се дело и липсата на ефективна присъда. Тя отново трябваше да даде показания за случилото се на следващото съдебно заседание.

„Това по-скоро ме отчайва, защото не се дава никакъв пример на жените, които са претърпели подобни неща“, каза тя.

Дебора Михайлова бе нарязана с макетно ножче от тогавашния си приятел Георги Георгиев през лятото на 2023 г., а деянието предизвика вълна от съпричастност в цялата страна - хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. Състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април.

Защитниците на Георгиев поискаха прекратяване на съдебното производство и връщането му в досъдебна фаза. Причината е, че разследващ полицай по делото и свидетел, който също е полицай, са съпрузи. Те се уповават на влязъл в сила съдебен акт на Окръжен съд – Стара Загора по друго дело, че подобна връзка представлява пречка. Там същите униформени отново са разследващ и свидетел.

По делото „Дебора“ свидетелят първи е извършил разузнавателна беседа с Михайлова, разпитан е като свидетел, получавал е веществени доказателства чрез протоколи, които са прилагани по делото, а в същото време неговата съпруга е била разследващият полицай, допълниха юристите.

Съдът отхвърли искането на адвокатите и делото продължи с разпити на свидетели.